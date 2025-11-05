В Краснодаре 6 ноября более 70 домов останутся без света. Список адресов

Краснодарский край

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества разных районах города

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 6 ноября отключат электричество. 

С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:

  • Рашпилевская, 34;
  • Ленина, 40/1;
  • Бородинская, 115/1, 150/11, 156/3, 154/2;
  • Мачуги, 174, 180;
  • Приозерная, 8/1;
  • Горького, 43/1;
  • Красных Партизан, 373, 82, 413, 120, 371, 100, 365, 110/1, 367, 161/3, 161/2, 157, 159, 161/1, 155;
  • Бабушкина, 99, 95;
  • Луговой проезд, 30;
  • 2-я Дорожная, 10;
  • 3-я Трудовая, 1/1, 46, 50;
  • Большевистская, 293, 286/1;
  • Гагарина, 67;
  • Темрюкская, 69, 65, 62, 69;
  • Сочинская, 21;
  • Вишняковой, 2, 1, 5/2, 3/4,  3;
  • Кропоткина, 112;
  • Стахановская, 16;
  • Уральская, 226/4, 115/1, 220/3, 222;
  • Бершанской, 345/9, 150/4,  154/3;
  • Ставропольская, 87, 85, 85/а, 336;
  • Путейская, 52;
  • Дзержинского, 80, 171, 169, 80/1, 167;
  • Нахимова, 1, 13;
  • Лазарева, 2;
  • Сусанина, 1, 2;
  • Трамвайная, 2/3;
  • Бургасская, 25;
  • Новокузнечная, 63/1;
  • Леваневского, 191;
  • Промышленная, 21/2;
  • Янковского, 178;
  • Передовая, 66, 60;
  • Щорса, 50/3.

