В Краснодаре 6 ноября более 70 домов останутся без света. Список адресов
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества разных районах города
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 6 ноября отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:
- Рашпилевская, 34;
- Ленина, 40/1;
- Бородинская, 115/1, 150/11, 156/3, 154/2;
- Мачуги, 174, 180;
- Приозерная, 8/1;
- Горького, 43/1;
- Красных Партизан, 373, 82, 413, 120, 371, 100, 365, 110/1, 367, 161/3, 161/2, 157, 159, 161/1, 155;
- Бабушкина, 99, 95;
- Луговой проезд, 30;
- 2-я Дорожная, 10;
- 3-я Трудовая, 1/1, 46, 50;
- Большевистская, 293, 286/1;
- Гагарина, 67;
- Темрюкская, 69, 65, 62, 69;
- Сочинская, 21;
- Вишняковой, 2, 1, 5/2, 3/4, 3;
- Кропоткина, 112;
- Стахановская, 16;
- Уральская, 226/4, 115/1, 220/3, 222;
- Бершанской, 345/9, 150/4, 154/3;
- Ставропольская, 87, 85, 85/а, 336;
- Путейская, 52;
- Дзержинского, 80, 171, 169, 80/1, 167;
- Нахимова, 1, 13;
- Лазарева, 2;
- Сусанина, 1, 2;
- Трамвайная, 2/3;
- Бургасская, 25;
- Новокузнечная, 63/1;
- Леваневского, 191;
- Промышленная, 21/2;
- Янковского, 178;
- Передовая, 66, 60;
- Щорса, 50/3.
