Маркетплейсы забрали треть рынка непродовольственных товаров в России — исследование

По данным аналитиков Сбера, на маркетплейсы теперь приходится почти треть всего оборота непродовольственной торговли в России

Сильнее всего маркетплейсы потеснили традиционную розницу в самых популярных категориях:

  • одежда — 49%,
  • бытовая техника — 44%,
  • товары для дома — 42%.
Внутри онлайн-торговли маркетплейсы растут быстрее офлайн-ритейла. Пока их доля была невелика, даже удвоение оборотов мало влияло на других участников рынка. Сейчас же маркетплейсы достигли значимой доли, и их влияние усилилось. За три года доля непродовольственных покупок на маркетплейсах увеличилась почти вдвое — с 18 до 32%.

На этом фоне торговые центры начали перестраивать бизнес и все чаще делают ставку на развлечения: открывают ресторанные зоны, кинотеатры и детские аттракционы.

По уровню обеспеченности торговыми площадями (кв.м на тысячу жителей) крупные российские города почти не уступают европейским столицам. Причем Москва здесь лидером не является.

Первое место в России занимает Самара (792 кв.м). По этому показателю ее опережает в Европе только Братислава (885 кв.м). На втором месте — Краснодар (792 кв.м). В топ-10 также входит Ростов-на-Дону (512 кв.м).

Меньше всего торговых площадей среди российских городов-миллионников — в Волгограде (341 кв.м), но даже это значение выше, чем в Берлине, Стамбуле, Софии и Лондоне.

Рыночная ситуация меняется из-за активного роста онлайн-торговли. Ее доля в розничном обороте России достигла 23%, что соответствует пятому месту в мировом рейтинге. Лидирует Южная Корея (49%), за ней — Китай (35%), США и Великобритания (по 29%). Ниже России в рейтинге находится Германия с 15% долей электронной торговли.

В небольших населенных пунктах доля маркетплейсов выше, чем в городах. Чем больше город, тем ниже доля онлайн-заказов. Так, Москва находится в нижней части этого спектра.

По данным СберИндекса, около половины всех безналичных расходов на непродовольственные товары в малых городах и селах приходятся на маркетплейсы.

В Краснодарском крае работает рекордное число секонд-хендов:

«Все эти тренды привели к ряду важных последствий. Торговые сети начали масштабную оптимизацию бизнеса. С ростом конкуренции традиционные торговые центры все чаще делают ставку на развлечения. Многие из них переориентируются на комбинированные форматы с ресторанными зонами, кинотеатрами и детскими аттракционами, становясь настоящими центрами семейного досуга.

Российский рынок торговой недвижимости переживает переходный этап, схожий с ситуацией, сложившейся в США, где последние 20 лет ежегодно открывается меньшее количество новых торговых комплексов, чем закрывается старых. Южным инвесторам и девелоперам важно учитывать эти изменения, выбирая новые концепции и направления развития своего бизнеса», — отметил руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

Как писали Юга.ру, предприниматели юга России и Северного Кавказа могут получить по 1 млн рублей от Сбера. Заявки на участие в премии принимаются до 15 ноября 2025 года.

