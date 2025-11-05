ГК ТОЧНО запустила предновогоднюю акцию — скидка до 26% на все квартиры

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) запустил акцию «Берите сейчас, но это вам на Новый год». В честь наступающего 2026 года покупатели смогут приобрести квартиры в ЖК компании со скидкой до 26%

Акция «Берите сейчас, но это вам на Новый год» распространяется на квартиры практически во всех жилых комплексах компании и действует до конца 2025 года.

Предложение ориентировано на тех, кто планирует улучшить жилищные условия и на инвесторов, рассматривающих недвижимость как инструмент сохранения капитала. 

Особое внимание покупателей традиционно привлекает портфель компании на Черноморском побережье — в Сочи, Анапе и Новороссийске, а также в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Татарстане. Среди них — ЖК с видовыми квартирами, террасами и развитой инфраструктурой и лоты в проектах высокой степени готовности, ключи от которых жители получат уже в 2026 году.

«Мы хотим, чтобы покупка квартиры стала для наших клиентов настоящим новогодним подарком. Это предложение — уникальная возможность для покупателей улучшить свои жилищные условия с максимальной выгодой», — рассказали в пресс-службе застройщика.

Проекты ТОЧНО реализуются в восьми регионах и 15 городах России, включая Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапу, Ростов-на-Дону, Казань, Тюмень и Москву. Девелопер развивает жилые кварталы с комплексной инфраструктурой — от детских садов и школ до благоустроенных дворов и общественных пространств.

Узнать подробности об акции «Берите сейчас, но это вам на Новый год» можно в офисах продаж и на сайте ГК ТОЧНО.

Как писали Юга.ру, девелопер ТОЧНО завершил строительство жилого комплекса «Римские каникулы» в Армавире.

