ГК ТОЧНО запустила предновогоднюю акцию — скидка до 26% на все квартиры

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) запустил акцию «Берите сейчас, но это вам на Новый год». В честь наступающего 2026 года покупатели смогут приобрести квартиры в ЖК компании со скидкой до 26%

Акция «Берите сейчас, но это вам на Новый год» распространяется на квартиры практически во всех жилых комплексах компании и действует до конца 2025 года. Предложение ориентировано на тех, кто планирует улучшить жилищные условия и на инвесторов, рассматривающих недвижимость как инструмент сохранения капитала.

Особое внимание покупателей традиционно привлекает портфель компании на Черноморском побережье — в Сочи, Анапе и Новороссийске, а также в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Татарстане. Среди них — ЖК с видовыми квартирами, террасами и развитой инфраструктурой и лоты в проектах высокой степени готовности, ключи от которых жители получат уже в 2026 году.

«Мы хотим, чтобы покупка квартиры стала для наших клиентов настоящим новогодним подарком. Это предложение — уникальная возможность для покупателей улучшить свои жилищные условия с максимальной выгодой», — рассказали в пресс-службе застройщика.