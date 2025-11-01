«Роза Хутор» подготовила спецпредложение для защитников Отечества в День народного единства

Особый билет предоставляет доступ ко всем открытым канатным дорогам курорта, а также включает посещение двух ключевых достопримечательностей — живописного парка водопадов «Менделиха» и масштабного интерактивного этнопарка «Моя Россия».

Горный курорт «Роза Хутор» запускает специальную акцию в честь Дня народного единства. Она предназначена для тех, кто посвятил себя служению Родине. Ветераны, участники боевых действий и СВО, а также члены семей погибших героев смогут приобрести прогулочный билет по символической цене — всего за 1 рубль.

Для получения льготного билета необходимо 4 ноября обратиться в кассы курорта в Роза Долине и иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. Это может быть удостоверение ветерана, участника боевых действий или СВО, справка участника специальной военной операции или удостоверение члена семьи погибшего военнослужащего.

Курорт также позаботился о сопровождающих. Для них действует скидка 50% на прогулочные билеты. По предложению взрослый билет будет стоить 1350 рублей, детский (от 7 до 14 лет) — 800 рублей. По одному льготному удостоверению можно приобрести билеты для двух взрослых и двух детей.

Параллельно с этим курорт «Роза Хутор» присоединился к масштабной просветительской инициативе — Большому этнографическому. Всероссийская акция объединяет миллионы людей в России и за рубежом, позволяя лучше узнать о культурном многообразии и традициях народов страны. Написать диктант на курорте можно с 1 по 8 ноября в павильонах этнопарка «Моя Россия».