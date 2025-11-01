«Роза Хутор» подготовила спецпредложение для защитников Отечества в День народного единства

Реклама ООО "Роза Хутор" ИНН: 7702347870 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieT5
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Особый билет предоставляет доступ ко всем открытым канатным дорогам курорта

Горный курорт «Роза Хутор» запускает специальную акцию в честь Дня народного единства. Она предназначена для тех, кто посвятил себя служению Родине. Ветераны, участники боевых действий и СВО, а также члены семей погибших героев смогут приобрести прогулочный билет по символической цене — всего за 1 рубль.

Особый билет предоставляет доступ ко всем открытым канатным дорогам курорта, а также включает посещение двух ключевых достопримечательностей — живописного парка водопадов «Менделиха» и масштабного интерактивного этнопарка «Моя Россия».

Читайте также:

Для получения льготного билета необходимо 4 ноября обратиться в кассы курорта в Роза Долине и иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. Это может быть удостоверение ветерана, участника боевых действий или СВО, справка участника специальной военной операции или удостоверение члена семьи погибшего военнослужащего.

Курорт также позаботился о сопровождающих. Для них действует скидка 50% на прогулочные билеты. По предложению взрослый билет будет стоить 1350 рублей, детский (от 7 до 14 лет) — 800 рублей. По одному льготному удостоверению можно приобрести билеты для двух взрослых и двух детей.

Параллельно с этим курорт «Роза Хутор» присоединился к масштабной просветительской инициативе — Большому этнографическому. Всероссийская акция объединяет миллионы людей в России и за рубежом, позволяя лучше узнать о культурном многообразии и традициях народов страны. Написать диктант на курорте можно с 1 по 8 ноября в павильонах этнопарка «Моя Россия».

Как писали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» подарил библиотекам Сочи книги по истории горного Причерноморья.

Курорты и туризм отдых Развлечения Роза Хутор СВО Сочи

Новости

В Краснодаре пройдет показ фильм Акиры Куросава о братоубийственной войне в Японии и его обсуждение с востоковедом
В Краснодаре пройдет крупнейшая конференция по продвижению сайтов в поисковых системах
В Адыгее нашли реликтовые леса с медвежьим орехом
Сокровище, тайна, восстановление. В Краснодаре бесплатно покажут фильм-лекцию о Тутанхамоне
Военкоры и блогеры критикуют ограничения работы Telegram. Мессенджер — единственный стабильный способ связи в зоне СВО
В Краснодаре начался ремонт Сенного рынка. В пабликах новый дизайн здания уже сравнили со стадионом Галицкого

Лента новостей

Дьявол из тыквы
Вчера, 13:45
Дьявол из тыквы
Почему в России сначала полюбили Хэллоуин, а теперь за него грозят штрафами и меняют на Тыквенный Спас
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
30 октября, 12:40
«Благоустройство превратилось в синоним варварства»
Почему в Краснодаре все так плохо с озеленением
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
30 октября, 18:30
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да
Крик о помощи с Черного моря

Реклама на сайте