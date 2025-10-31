Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 3 месяца

    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 91 день

Доходность на сроке 91 день теперь составляет 14,52-15,2% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Доходность по линейке «Доход» варьируется от 9,16% до 15,2% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней. 

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс».

