Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 3 месяца
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 91 день
Доходность на сроке 91 день теперь составляет 14,52-15,2% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.
Доходность по линейке «Доход» варьируется от 9,16% до 15,2% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.
Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Уралсиба.
Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставки по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)