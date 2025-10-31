Территория чудес. Курорт Красная Поляна представил новогоднюю программу

Курорт Красная Поляна анонсировал масштабную новогоднюю программу. С 31 декабря по 12 января он погрузится в атмосферу настоящей зимней сказки.

Праздничные мероприятия рассчитаны на 13 дней безостановочного веселья. В программу войдут более 70 музыкальных выступлений с участием популярных диджеев и кавер-групп, а также свыше 100 разнообразных бесплатных активностей, которые будут интересны как взрослым, так и детям.

По прогнозам администрации, загрузка отелей и инфраструктуры курорта в этот период достигнет максимальных значений, приблизившись к 100%.