Территория чудес. Курорт Красная Поляна представил новогоднюю программу
Праздничная программа рассчитана на 13 дней непрерывного веселья
Курорт Красная Поляна анонсировал масштабную новогоднюю программу. С 31 декабря по 12 января он погрузится в атмосферу настоящей зимней сказки.
Праздничные мероприятия рассчитаны на 13 дней безостановочного веселья. В программу войдут более 70 музыкальных выступлений с участием популярных диджеев и кавер-групп, а также свыше 100 разнообразных бесплатных активностей, которые будут интересны как взрослым, так и детям.
По прогнозам администрации, загрузка отелей и инфраструктуры курорта в этот период достигнет максимальных значений, приблизившись к 100%.
«Каждый год в новогодние каникулы загрузка курорта приближается к 100%. Для нас это подтверждение того, что гости ценят уровень сервиса и атмосферу, которую мы создаем для них. Команда продолжает совершенствовать инфраструктуру и форматы отдыха, чтобы каждая семья чувствовала себя здесь как дома», — рассказал управляющий отелем Новотель Резорт и спа Дмитрий Потапов.
Каждый из отелей курортного комплекса подготовил и свои собственные специальные программы для встречи Нового года. Гости смогут выбрать наиболее подходящий для себя формат празднования: от камерного семейного вечера до настоящего снежного бала, от интерактивного шоу-представления до тематической вечеринки, переносящей в разные исторические эпохи. С подробным расписанием мероприятий и условиями участия можно ознакомиться на сайте.
Как писали Юга.ру, шеф-кондитер Риксос Красная Поляна Сочи завоевала первое место на конкурсе WorldFood Moscow.