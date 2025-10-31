В Краснодаре не будут работать ярмарки выходного дня в первые дни ноября

Пресс-служба краснодарской администрации сообщила, что в связи с тем, что в субботу, 1 ноября, ярмарки выходного дня будут закрыты, так как это рабочий день.

В дальнейшем их можно будет посетить 8 ноября. Торговые точки будут открыты с 08:00 до 15:00. Там можно будет приобрести фермерские продукты: мясо, рыбу, сыры, овощи и фрукты осеннего урожая, а также большое количество кондитерских изделий.