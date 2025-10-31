В Краснодаре не будут работать ярмарки выходного дня в первые дни ноября

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В ближайшую субботу, которая является рабочей, ярмарки выходного дня будут закрыты

Пресс-служба краснодарской администрации сообщила, что в связи с тем, что в субботу, 1 ноября, ярмарки выходного дня будут закрыты, так как это рабочий день. 

В дальнейшем их можно будет посетить 8 ноября. Торговые точки будут открыты с 08:00 до 15:00. Там можно будет приобрести фермерские продукты: мясо, рыбу, сыры, овощи и фрукты осеннего урожая, а также большое количество кондитерских изделий.

В России сильно подорожало мясо:

Напомним, ярмарки выходного дня работают по улицам:

  • Бургасской, 31/1;
  • Яцкова, 11;
  • Восточно-Кругликовской, 26;
  • Одесской, 48;
  • Дзержинского, 213;
  • Уральской, 170/7;
  • Каляева, 198;
  • Чекистов, 9.

Как писали Юга.ру, по данным аналитиков за сентябрь-октябрь 2025 года, ужин в ресторане или баре Краснодара в среднем стоит 3,8 тыс. рублей. 

