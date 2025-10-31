В Краснодаре не будут работать ярмарки выходного дня в первые дни ноября
В ближайшую субботу, которая является рабочей, ярмарки выходного дня будут закрыты
Пресс-служба краснодарской администрации сообщила, что в связи с тем, что в субботу, 1 ноября, ярмарки выходного дня будут закрыты, так как это рабочий день.
В дальнейшем их можно будет посетить 8 ноября. Торговые точки будут открыты с 08:00 до 15:00. Там можно будет приобрести фермерские продукты: мясо, рыбу, сыры, овощи и фрукты осеннего урожая, а также большое количество кондитерских изделий.
Напомним, ярмарки выходного дня работают по улицам:
- Бургасской, 31/1;
- Яцкова, 11;
- Восточно-Кругликовской, 26;
- Одесской, 48;
- Дзержинского, 213;
- Уральской, 170/7;
- Каляева, 198;
- Чекистов, 9.
Как писали Юга.ру, по данным аналитиков за сентябрь-октябрь 2025 года, ужин в ресторане или баре Краснодара в среднем стоит 3,8 тыс. рублей.
