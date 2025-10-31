Солнечно и без осадков. Какая погода ждет краснодарцев в праздничные выходные?

Синоптики сообщили прогноз погоды на 1-4 ноября на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 1 и 2 ноября в Краснодаре и крае.

1 ноября в Краснодаре днем будет 16 °С, ночью — 10 °С. Осадки не прогнозируются. В крае облачно, ночью и утром возможен туман, ветер до 14 м/с. Температура воздуха днем — 13-18 °С, ночью — 6-11 °С.

В горах днем 1-6 °С, ночью похолодает до -3 °С. На Черноморском побережье возможен кратковременный дождь, порывы ветра до 14 м/с. Днем будет 15-20 °С, ночью — 10-15 °С.

2 ноября в Краснодаре будет солнечно, днем 15 °С, ночью — 5 °С. В крае ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем — 11-16 °С, ночью похолодает до 3 °С.

В горах днем 1-6 °С, ночью температура опуститься до -3 °С. На Черноморском побережье порывы ветра составят 6-11 м/с. Днем будет 13-18 °С, ночью — 6-11 °С.