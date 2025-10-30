Из Краснодара запустили авиарейсы в Батуми. Полеты будут дважды в неделю
30 октября пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила о запуске полетов в Батуми. Первый рейс состоялся 29 октября. Батуми стал вторым городом в Грузии, куда можно добраться авиаперелетом из кубанской столицы.
Полеты будут выполняться дважды в неделю — по средам и субботам на лайнере Sukhoi Superjet 100. Вылет из Краснодара — в 18:50, прилет в Батуми — в 21:00 (по грузинскому времени). Время в пути составит 1 час 10 минут. Стоимость билета эконом-класса в ноябре — от 5750 рублей.
Аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание:
Обратные рейсы будут выполняться также два раза в неделю, но по вторникам и пятницам. Вылет из Батуми — в 12:25 (по грузинскому времени), прилет в Краснодар — в 12:40 (по московскому времени). Стоимость билета экноном-класса в ноябре — от 5433 рублей.
Также авиакомпания Red Wings выполняет рейсы из Краснодара в другие города — Махачкалу, Тбилиси и Шарм-эль-Шейх. В грузинский Тбилиси можно долететь и на самолетах авиаперевозчика «Азимут».
Как писали Юга.ру, 28 октября авиакомпания FlyOne Armenia начала летать из Краснодара в Ереван.