В Краснодаре 30 октября планово отключат свет. В списке отключений больше 60 адресов

Краснодарский край

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Где не будет света?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 30 октября в городе отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Азовская, 20, 16, 3, 13;
  • Академическая, 70, 49;
  • Безымянный переулок, 3;
  • Брюсова, 23/149;
  • Верная, 5;
  • Воровского, 180;
  • Гаврилова, 62, 60;
  • Гагарина, 132;
  • Горького, 30, 34/1, 43/1;
  • Гуденко, 6, 1/3;
  • Длинная, 248;
  • Игнатова, 2/1, 2, 4/4;
  • Кавказская, 53;
  • Карасунская набережная, 215;
  • Ключевской проезд, 21, 25;
  • Коммунаров, 31;
  • Ломоносова, 40, 29;
  • Мачуги, 4, 6;
  • Одесская, 25, 27;
  • Одесский проезд, 4/1;
  • Олимпийская, 2;
  • Памирская, 1;
  • Подсолнечная, 2;
  • Приозерная, 8/1;
  • Промышленная, 21/2, 66, 21/9, 38;
  • Пустовойта, 4/1;
  • Рашпилевская, 205, 168/1, 201;
  • Российская, 264, 250, 262;
  • Садовая, 149, 30;
  • Советская, 60;
  • Тургенева, 139;
  • Филатова, 37;
  • Черниговская, 1;
  • Широкий переулок, 25;
  • 1 Мая, 237, 298, 302;
  • 40-летия Победы, 148, 154, 168.

Как писали Юга.ру, 30 октября в Горячем Ключе на сутки отключат воду. Подвозить ресурс жителям не будут.

