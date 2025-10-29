В Краснодаре 30 октября планово отключат свет. В списке отключений больше 60 адресов

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Где не будет света?

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 30 октября в городе отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: Азовская, 20, 16, 3, 13;

Академическая, 70, 49;

Безымянный переулок, 3;

Брюсова, 23/149;

Верная, 5;

Воровского, 180;

Гаврилова, 62, 60;

Гагарина, 132;

Горького, 30, 34/1, 43/1;

Гуденко, 6, 1/3;

Длинная, 248;

Игнатова, 2/1, 2, 4/4;

Кавказская, 53;

Карасунская набережная, 215;

Ключевской проезд, 21, 25;

Коммунаров, 31;

Ломоносова, 40, 29;

Мачуги, 4, 6;

Одесская, 25, 27;

Одесский проезд, 4/1;

Олимпийская, 2;

Памирская, 1;

Подсолнечная, 2;

Приозерная, 8/1;

Промышленная, 21/2, 66, 21/9, 38;

Пустовойта, 4/1;

Рашпилевская, 205, 168/1, 201;

Российская, 264, 250, 262;

Садовая, 149, 30;

Советская, 60;

Тургенева, 139;

Филатова, 37;

Черниговская, 1;

Широкий переулок, 25;

1 Мая, 237, 298, 302;

40-летия Победы, 148, 154, 168.