В Краснодаре 30 октября планово отключат свет. В списке отключений больше 60 адресов
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества. Где не будет света?
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 30 октября в городе отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Азовская, 20, 16, 3, 13;
- Академическая, 70, 49;
- Безымянный переулок, 3;
- Брюсова, 23/149;
- Верная, 5;
- Воровского, 180;
- Гаврилова, 62, 60;
- Гагарина, 132;
- Горького, 30, 34/1, 43/1;
- Гуденко, 6, 1/3;
- Длинная, 248;
- Игнатова, 2/1, 2, 4/4;
- Кавказская, 53;
- Карасунская набережная, 215;
- Ключевской проезд, 21, 25;
- Коммунаров, 31;
- Ломоносова, 40, 29;
- Мачуги, 4, 6;
- Одесская, 25, 27;
- Одесский проезд, 4/1;
- Олимпийская, 2;
- Памирская, 1;
- Подсолнечная, 2;
- Приозерная, 8/1;
- Промышленная, 21/2, 66, 21/9, 38;
- Пустовойта, 4/1;
- Рашпилевская, 205, 168/1, 201;
- Российская, 264, 250, 262;
- Садовая, 149, 30;
- Советская, 60;
- Тургенева, 139;
- Филатова, 37;
- Черниговская, 1;
- Широкий переулок, 25;
- 1 Мая, 237, 298, 302;
- 40-летия Победы, 148, 154, 168.
Как писали Юга.ру, 30 октября в Горячем Ключе на сутки отключат воду. Подвозить ресурс жителям не будут.
