Уралсиб в два раза увеличил объемы ипотечного кредитования

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По итогам 9 месяцев 2025 года банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования до 27,9 млрд рублей

Наибольшей популярностью у заемщиков при покупке жилья пользовалось кредитование по собственным ипотечным программам Уралсиба. Его объем в январе-сентябре 2025 года вырос в 5,2 раза к аналогичному показателю 2024 года — до 16,6 млрд рублей.

Также выдачи по программе «Семейной ипотеки» увеличились за указанный период в 1,4 раза и составили 11,3 млрд рублей. 

Ипотечный портфель Уралсиба за год (с 1 октября 2024 года по 1 октября 2025 года) вырос со 132,6 млрд до 152,2 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовок с кешбэком.

Банки Деньги Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость Уралсиб Финансы Экономика

