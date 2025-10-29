«Шипы» или «липучки»? Какие автомобильные шины покупают в Краснодаре

В России начался сезон смены автомобильной резины. Сервис «Авито» проанализировал, какие модели выбирают краснодарцы

Оказалось, что быстрее всего растут продажи именно нешипованных моделей. Среди новых «липучек» лидирует бренд Triangle, а среди шипованных — Pirelli.

В Краснодаре в сентябре продажи новых зимних нешипованных шин на «Авито» выросли на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи шипованных моделей остались почти на прежнем уровне. При этом «шипы» автовладельцы выбирают чаще: на них приходится 37% всех продаж шин на площадке, а на нешипованные — 24%.

Среди нешипованных моделей, или «липучек» заметнее всего выросли продажи шин Triangle — в 4,5 раза. Новый комплект этой марки в среднем стоил 7000 рублей. На втором месте — Michelin с ростом продаж на 25% и средней ценой комплекта в 24 000 рублей. Третье место у Pirelli: спрос на их нешипованные шины вырос на 16%, а комплект в среднем обходился в 25 000 рублей.

В Краснодаре появились камеры, фиксирующие телефонные разговоры за рулем и непристегнутый ремень: Где они находятся?

Популярность фрикционных шин во многом связана с изменением климата: зимы стали менее морозными и не очень снежными. Еще одна причина, по мнению аналитиков «Авито», — рост числа полноприводных автомобилей, которые на «липучках» управляются лучше. В сентябре 2025 года предложений таких машин на перепродаже стало на 19,2% больше, чем годом ранее, а их доля достигла 27,5%. Среди кроссоверов и внедорожников доля полного привода также выросла и составила 22,6%.

Топ-5 самых продаваемых новых шин выглядит так: Triangle,

Yokohama,

Pirelli,

Continental,

Bridgestone.

Раритетные авто, спорткары и выступления ГИБДД: В Абрау-Дюрсо пройдет фестиваль дрифта

Среди новых шипованных шин сильнее всего выросли продажи Continental — на 54%. Комплект в среднем стоил 24 000 рублей. На 9% активнее покупали шины Triangle (в среднем по 17 000 рублей за комплект). Замыкают тройку лидеров Michelin с ростом в 3% и средней ценой комплекта 33 000 рублей.

По доле продаж среди новых шипованных шин первое место у Pirelli (11%). Далее идут Continental (5%), Michelin (4%) и Yokohama (3%).