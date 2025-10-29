В Севастополе опрокинулся плавучий кран. Погибли люди, а в море вылились нефтепродукты
Нефтепродукты попали в бухту Севастополя после аварии с плавучим краном
27 октября Следственный комитет Крыма и Севастополя сообщил, что в Южной бухте опрокинулся плавучий кран. В результате происшествия погибли два человека — электромеханик и матрос. Больше 20 получили травмы.
СК региона возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на морском транспорте. Позже стало известно, что кран не был введен в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства.
28 октября Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора сообщило, что в результате ЧП в море попали нефтепродукты. На поверхности акватории зафиксировали загрязнение в виде радужных пленок и пятен. Площадь загрязнения составила 409 тыс. кв. метров.
Специалисты ведомства отбирают пробы морской воды, чтобы определить концентрацию загрязняющих веществ. Также идут работы по очистке акватории.
