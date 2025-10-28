Уралсиб повысил ставки по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieNk
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам с плавающей ставкой «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс» на всех сроках размещения

Процентные ставки по вкладам привязаны к ключевой ставке Банка России. При изменении ее размера меняется и процентная ставка по договору вклада. Новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, но за предыдущие периоды не пересчитывается.

Процентную ставку по вкладу «Ключевой плюс» можно открыть в офисе Уралсиба или в онлайн-банке — с услугами «Premium», «Premium Light», «Private»* или без них. Вкладчик может перечислить проценты на отдельный счет или присоединить к сумме вклада. Доходность по линейке «Ключевой Плюс» составляет 15,10-17,23% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» — 500 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения — 91, 181 и 367 дней. Операции по пополнению и частичному расходованию средств со вклада недоступны, за исключением снятия причисленных процентов.

Читайте также:

Доходность по вкладу «Комфорт плюс» с учетом капитализации процентов составляет 14,70-16,77% годовых. Его можно открыть с пакетами услуг «Premium» и «Private»* — в офисе банка или онлайн на сумму от 2 млн до 500 млн рублей включительно. Срок размещения — 91, 181 и 367 дней. Можно пополнить и расходовать средства вклада, однако его продление не предусмотрено. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока, кроме последних 30 календарных дней. Проценты по вкладу начисляются на ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты начисляются по ставке 0,01% годовых. 

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам в ближайших отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Уралсиба.

*«Premium», «Premium Light», «Private» — Премиум, Премиум Лайт, Прайвет.

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредиток с длинным грейсом.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

К 2040 году в Азовском море могут исчезнуть лещ, тарань и судак
В Сочи ограничили движение на площади Зимнего театра в связи с проведением марафона
Вице-губернатор Краснодарского края Минькова ушла с поста и возглавила «Кубань 24»
Дептранс Краснодара рассказал, как оплатить парковку без мобильного интернета и можно ли ее сделать бесплатной
«Потребовались десятки тысяч погибших птиц, чтобы это осознать». Ветврачи Анапы предложили другой способ очистки замазученных пернатых
У бывшего главы Кавказского района конфисковали имущество почти на 740 млн рублей

Лента новостей

«Максимальные» блокировки
Сегодня, 13:00
«Максимальные» блокировки
Почему в Краснодарском крае отключают мобильный интернет
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
Вчера, 14:52
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Вчера, 17:48
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Будут новые выбросы мазута?

Реклама на сайте