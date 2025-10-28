Уралсиб повысил ставки по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам с плавающей ставкой «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс» на всех сроках размещения

Процентные ставки по вкладам привязаны к ключевой ставке Банка России. При изменении ее размера меняется и процентная ставка по договору вклада. Новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения, но за предыдущие периоды не пересчитывается.



Процентную ставку по вкладу «Ключевой плюс» можно открыть в офисе Уралсиба или в онлайн-банке — с услугами «Premium», «Premium Light», «Private»* или без них. Вкладчик может перечислить проценты на отдельный счет или присоединить к сумме вклада. Доходность по линейке «Ключевой Плюс» составляет 15,10-17,23% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» — 500 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения — 91, 181 и 367 дней. Операции по пополнению и частичному расходованию средств со вклада недоступны, за исключением снятия причисленных процентов.

Доходность по вкладу «Комфорт плюс» с учетом капитализации процентов составляет 14,70-16,77% годовых. Его можно открыть с пакетами услуг «Premium» и «Private»* — в офисе банка или онлайн на сумму от 2 млн до 500 млн рублей включительно. Срок размещения — 91, 181 и 367 дней. Можно пополнить и расходовать средства вклада, однако его продление не предусмотрено. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока, кроме последних 30 календарных дней. Проценты по вкладу начисляются на ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада проценты начисляются по ставке 0,01% годовых.

*«Premium», «Premium Light», «Private» — Премиум, Премиум Лайт, Прайвет.