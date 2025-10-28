У бывшего главы Кавказского района конфисковали имущество почти на 740 млн рублей

Экс-глава Кавказского района Виталий Очкаласов и его родственники лишились коммерческих предприятий, земельных участков и объектов недвижимости

28 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что у бывшего главы Кавказского района Виталия Очкаласова и его родственников конфисковали имущество общей стоимостью свыше 739 млн рублей. Было установлено, что чиновник нарушал законодательство о противодействии коррупции.

Будучи главой Кавказского района Очкаласов приобрел ряд коммерческих предприятий: ООО «Транспорт», ЗАО «Агрофирма Дружба», ЗАО «Алексеетенгинское», ООО «Маяк Революции» и множество других.

Как выяснил суд, полученные от незаконной деятельности доходы чиновник направлял на финансирование новых бизнес-проектов. Чтобы скрыть свои действия от надзорных органов, он регистрировал предприятия на ближайших родственников.

За счет средств коррупционного происхождения Очкаласов купил 135 земельных участков площадью больше 3 тыс. га и стоимостью не меньше 669 млн рублей. Также в его владение перешли 17 объектов недвижимости стоимостью свыше 70 млн рублей.

23 мая 2025 года Кропоткинский городской суд вынес решение, полностью удовлетворив исковые требования прокуратуры об изъятии в пользу государства капитала, зарегистрированного на членов семьи Очкаласовых. Представители ответчиков обжаловали решение.

Московский суд изучил материалы и признал решение Кропоткинского городского суда законным и обоснованным, оставив его без изменений.

Как писали Юга.ру, прокуратура требует конфисковать у бывшего мэра Сочи активы на 1,6 млрд рублей.

