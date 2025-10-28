«На юге царит погода, которую принято называть непогодой». Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Краснодарском крае

Краснодарский край, Крым

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ноябрь 2025 года в Краснодарском крае и Крыму будет дождливым. Ночная температура опустится до 5-8 °С

28 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», какая погода ожидается на юге России в ноябре. 

По его данным, в Краснодарском крае, Крыму и на Черноморском побережье последний месяц осени будет дождливым, с сильным ветром. Ночная температура воздуха опустится до 5-8 °С.

В Сочи ноябрь будет теплым — ожидается до 18 °С. Однако вода в Черном море останется прохладной — купаться смогут только «моржи». 

В Сочи ночью воздух неожиданно прогрелся до 25 °С:

По данным «Яндекс. Погоды», ноябрь в Краснодаре также будет теплым — в течение месяца температура воздуха днем составит от 10 °С до 20 °С. 

Ранее Юга.ру писали, что ноябрь 2025 года станет теплее, чем прошлогодний. 

Как писали Юга.ру, на Кубани до 29 октября объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и ураганного ветра.

