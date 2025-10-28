В Сочи ночью воздух неожиданно прогрелся до 25 °С. Аномальное тепло принес фён
Ночью 28 октября в Сочи аномально потеплело из-за фёна — теплого воздуха, дующего с гор Абхазии и Грузии
28 октября телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что на курорте ночью был зафиксирован фён, который вызвал аномально высокую температуру воздуха.
Фён — сильный, порывистый, теплый и сухой местный ветер, дующий с гор в долину. Он возникает, когда воздух с вершины хребта опускается в долину и нагревается. Такой ветер наблюдается в Альпах, горах Кавказа, Средней Азии, Алтая.
Из-за фёна к 3:00 в Адлере воздух прогрелся до 25,4 °С, в Сочи — до 25 °С, хотя в это время температура гораздо ниже.
По данным сообщества, фён пришел со стороны гор Абхазии и Грузии.
По сообщению сочинского гидрометцентра, 28 октября температура воздуха днем опустится до 21 °С, ночью — до 14 °С. Прогнозируется дождь, ветер до 12 м/с.
