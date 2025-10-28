В Сочи ночью воздух неожиданно прогрелся до 25 °С. Аномальное тепло принес фён

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Ночью 28 октября в Сочи аномально потеплело из-за фёна — теплого воздуха, дующего с гор Абхазии и Грузии

28 октября телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что на курорте ночью был зафиксирован фён, который вызвал аномально высокую температуру воздуха. 

Фён — сильный, порывистый, теплый и сухой местный ветер, дующий с гор в долину. Он возникает, когда воздух с вершины хребта опускается в долину и нагревается. Такой ветер наблюдается в Альпах, горах Кавказа, Средней Азии, Алтая.

Из-за фёна к 3:00 в Адлере воздух прогрелся до 25,4 °С, в Сочи — до 25 °С, хотя в это время температура гораздо ниже.

Читайте также:

По данным сообщества, фён пришел со стороны гор Абхазии и Грузии.

По сообщению сочинского гидрометцентра, 28 октября температура воздуха днем опустится до 21 °С, ночью — до 14 °С. Прогнозируется дождь, ветер до 12 м/с.

Как писали Юга.ру, 16 октября в Краснодаре начался сезон туманов.

горы Погода Сочи

Новости

У бывшего главы Кавказского района конфисковали имущество почти на 740 млн рублей
В Краснодарском крае мобильного интернета нет пятый день, а «белый список» работает со сбоями. Жители требуют объяснения причин и перерасчета
Ужин в ресторане или баре Краснодара в среднем стоит 3,8 тыс. рублей. Чек за год вырос на 12%
«На юге царит погода, которую принято называть непогодой». Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Краснодарском крае
В Сочи ночью воздух неожиданно прогрелся до 25 °С. Аномальное тепло принес фён
Жительницу Краснодара задержали после визита к бабушке в Херсон. Третий месяц о ее местонахождении ничего не известно

Лента новостей

«Максимальные» блокировки
Сегодня, 13:00
«Максимальные» блокировки
Почему в Краснодарском крае отключают мобильный интернет
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
Вчера, 14:52
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Вчера, 17:48
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Будут новые выбросы мазута?

Реклама на сайте