В Сочи ночью воздух неожиданно прогрелся до 25 °С. Аномальное тепло принес фён

Ночью 28 октября в Сочи аномально потеплело из-за фёна — теплого воздуха, дующего с гор Абхазии и Грузии

28 октября телеграм-канал «Погода в Сочи» сообщил, что на курорте ночью был зафиксирован фён, который вызвал аномально высокую температуру воздуха.

Фён — сильный, порывистый, теплый и сухой местный ветер, дующий с гор в долину. Он возникает, когда воздух с вершины хребта опускается в долину и нагревается. Такой ветер наблюдается в Альпах, горах Кавказа, Средней Азии, Алтая.

Из-за фёна к 3:00 в Адлере воздух прогрелся до 25,4 °С, в Сочи — до 25 °С, хотя в это время температура гораздо ниже.