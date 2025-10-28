«Авито Недвижимость» обновила линейку подписок для профессионалов
С 27 октября «Авито Недвижимость» меняет линейку подписок для профессионалов — агентств, брокеров и риелторов
В сервисе отмечают, что новые тарифы «Агент», «Профи» и «Лидер» помогут эффективнее работать на платформе в условиях растущей конкуренции.
В подписках «Профи» и «Лидер» по запросу партнеров расширили набор инструментов:
- Подписка «Профи» позволяет загружать видео прямо в карточки объектов. Ролики будут автоматически проигрываться в поиске и привлекать внимание пользователей. В карточке также появится блок с информацией об агентстве — это поможет подчеркнуть профессиональный статус, повысить узнаваемость и получать больше откликов. Кроме того, аналитические отчеты по жилой недвижимости помогут в переговорах с собственниками и корректировке цены объекта.
- Подписка «Лидер» включает все опции «Профи» и интеграцию с CRM-системой. Через API можно передавать рыночную цену жилья, чтобы она всегда была актуальной.
В городах с максимальным ростом предложения подписки «Лидер» и «Профи» помогут сделать бренд агентств заметнее и получить больше внимания покупателей. Так, выбор недвижимости на вторичном рынке по сравнению с сентябрем 2024 года сильнее всего вырос в Улан-Удэ (+18%), Омске (+10%) и Воронеже (+6%). На рынке долгосрочной аренды — в Липецке (в 2,2 раза), Краснодаре (+86%), Туле (+78%) и Ставрополе (+77%).
Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин отметил, что каждый месяц 27 млн пользователей заходят в раздел «Недвижимость» на Авито, а объявления по категории в сумме набирают по 1,2 млрд просмотров. Новая линейка подписок должна дать профессионалам дополнительные возможности для роста.
