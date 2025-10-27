В Краснодарском крае в начале рабочей недели ожидаются ливни и сильный ветер

Краснодарский край

На Кубани с 27 по 29 октября объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ураганного ветра. В Краснодаре обещают небольшие дожди

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что с 27 октября до 29 октября в регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 25 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать 26-29 м/с, добавили синоптики.

Краевое МЧС объявило предупреждение из-за непогоды: после ливней реки могут выйти из берегов, на участке от Анапы до Магри в море могут формироваться смерчи.

В Сочи и Сириусе 27 октября ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, волнение моря усилится до 4 баллов, высота волн может достигать 1,5 м. Городские службы перевели в усиленный режим.

На Кубани в конце октября прогнозируют потепление:

27 октября в Краснодарском крае обещают тепло до 17-22 °С, на следующий день чуть прохладнее — до 19 °С. На Черноморском побережье 27 октября столбики термометров покажут +22 °С, 28 октября температура опустится до 16 °С.

В Краснодаре рабочая неделя начнется с небольших дождей и ветра. Температура воздуха составит 17-19 °С.

Как писали Юга.ру, в селе Туапсинского района в третий раз за месяц смыло временную переправу.

