Дождь, град, сильный ветер и туман. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные октября

Краснодарский ЦГМС сообщил , что 25-26 октября на Кубани ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-23 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью — 6-11 °С, а днем потеплеет до 20 °С. В горах ночью — 2-7 °С, днем — 5-10 °С. На Черноморском побережье днем воздух прогреется до 23 °С.

По данным синоптиков, в Краснодаре в выходные тоже прогнозируют непогоду — сильный дождь с градом и ветром 20-23 м/с. В субботу, 25 октября, днем столбик термометра достигнет 20 °С, а в воскресенье, 26 октября, будет чуть прохладнее — 17 °С.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что 25-26 октября в регионе действует штормовое предупреждение. На малых реках бассейна реки Кубань, юго-западных притоках и реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. На участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.