Авито Работа: джоб-платформы активнее проникают в жизнь — 76% россиян продолжают отслеживать вакансии после трудоустройства

Авито Работа представила аналитический дайджест, посвященный итогам третьего квартала 2025 года на рынке труда и основным паттернам поведения соискателей при поиске работы

Каждый выпуск аналитического дайджеста фокусируется на актуальных трендах — по итогам прошедшего периода аналитики сделали выводы, что рост числа вакансий сменяется фазой равновесия: темпы деловой активности замедляются, а рынок труда стабилизируется. Фокус смещается от объема найма к качеству подбора, адаптации и удержания сотрудников. При этом джоб-платформы проникают в повседневную жизнь соискателей. По данным опроса Авито Работы, среди тех россиян, кто за последние полгода искал работу или подработку, 76% продолжают отслеживать вакансии, даже если уже нашли подходящую позицию. А 66% начинают поиск, имея основное место работы. Как изменилась активность работодателей и соискателей В третьем квартале 2025 года экономика демонстрирует умеренный рост, но темпы ниже, чем год назад. Индикаторы деловой активности указывают на более осмотрительное поведение компаний: найм продолжается, но ожидания становятся сдержаннее. При этом уровень безработицы в августе 2025 года достиг 2,1%, и в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация показателя. Дефицит кадров сохраняется, а конкуренция за таланты меняется: работодатели смещают фокус с массового привлечения на повышение качества кандидатов и их удержание. Также компании расширяют воронку найма: растет доля вакансий для студентов, соискателей старше 45 лет и пенсионеров.

Зарплаты входят в фазу «нормализации» Пик роста зарплат пришелся на 2023-2024 годы, когда работодатели участвовали в «зарплатной гонке» для закрытия дефицитов. В 2025 году темпы роста стали сдержаннее, зарплатные ожидания соискателей практически сравнялись с предложениями рынка и удерживаются рядом друг с другом на протяжении года. Экономисты прогнозируют, что зарплаты будут расти умеренными темпами, как это было до скачка 2023-2024 годов.



«Третий квартал 2025 года подтвердил переход рынка труда в новую фазу: от экстенсивного найма к фокусу на качестве воронки и удержании людей. Мы также видим, какие барьеры мешают россиянам при поиске работы: молодежь 16–24 лет сталкивается с нехваткой опыта (40%) и завышенными требованиями в вакансиях (32%), а от соискателей 25–34 лет сохраняется запрос на «первый релевантный опыт». В этой новой реальности выигрывают работодатели, которые строят системную работу с людьми — внедряют стажировки и программы наставничества, смягчают требования к стартовым ролям, развивают обучение внутри компании и формируют прозрачные карьерные треки. Важную роль также играют реферальные программы: рекомендации сотрудников часто помогают найти «своих» кандидатов и укрепляют культуру доверия внутри команды», — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Путь соискателя: от поиска до принятия оффера Соискатели мониторят вакансии в среднем 4,5 дня в неделю: 33% — ежедневно, 49% — несколько раз в неделю. Основные каналы поиска: сайты джоб-ресурсов (52%), мобильные приложения (41%), сайты работодателей (12%). Офлайн-каналы почти не используются. Форматы отслеживания: джоб-борды (55%), пуш-уведомления и подписки в приложениях (30%), email-рассылки (29%). Чтобы попасть в «окно внимания» кандидата, работодателю необходима стабильная онлайн-видимость, корректная настройка уведомлений и понятные карточки вакансий на площадках.



Итоги опроса о поиске работы за полгода показали, что 37% соискателей остались на прежней работе (средний срок поиска — 15,2 недели), 28% нашли работу (за 7,5 недель), 8% нашли работу и быстро уволились (за 8,8 недель). Те, кто успешно трудоустроились, искали в среднем 5,1 дня в неделю против 4 у остальных. Популярные факторы при выборе места работы: уровень дохода, удобный график и стабильность компании. Также рекомендации знакомых часто становятся финальным аргументом. При равных условиях решающими критериями выбора становятся понятные перспективы роста (37%), совпадение ценностей (34%), хорошая репутация компании (31%) и широкий соцпакет (30%). Скорость реакции рекрутера критична. Ответ в первые 30 минут заметно повышает вероятность диалога. Короткие, четкие сообщения с конкретным вопросом работают лучше длинных. Наиболее удобным способом первого контакта для многих остается звонок. По времени контакта чаще предпочитают утро, но есть выраженные отраслевые и региональные различия.



Четверть кандидатов готовы приступить к работе в течение 1-3 дней с момента отклика, а другая значимая доля — в пределах недели. Большинство готово проходить столько этапов отбора, сколько нужно, при условии прозрачности и оперативности. Почти половина не против тестовых заданий, если они разумны по объему и времени.

Факторы удержания сотрудников Только у трети компаний есть программа адаптации, и подавляющее большинство оценивает ее влияние на удержание сотрудников. Наиболее эффективные элементы: закрепленный ментор, «дорожная карта» на первые недели, регулярные встречи с коллегами, понятный инфопакет. На испытательном сроке основные причины ухода — несоответствие условий ожиданиям кандидата, культурные несоответствия и расхождение фактических обязанностей с описанием вакансии. Удовлетворенность текущей работой держится на среднем уровне. Довольные сотрудники чаще отмечают такие факторы, как адекватный доход, предсказуемый график, понятные задачи, поддерживающую команду. Улучшение любого из этих элементов повышает лояльность даже при умеренной индексации зарплаты. Также большинству соискателей важно, чтобы компания предоставляла бонусы и льготы. только для 11% опрошенных соцпакет не имеет значения. При этом женщинам в среднем важнее больничные, ДМС, дополнительные отпускные дни и обучение. Люди до 34 лет чаще ожидают от работодателя комнаты отдыха на рабочем месте, компенсацию занятий спортом и психотерапии.