AI-решения от Сбера и 2 тыс. участников. Как прошел «Бизнес-фест» в Краснодаре?

На мероприятии встретились представители малого и среднего бизнеса — от желающих запустить свой стартап до лидеров отрасли. «Бизнес-фест» собрал почти две тысячи участников. Приглашенными гостями мероприятия стали владельцы российских брендов одежды, сети студий красоты, эксперты маркетинга и бизнес-тренеры.

Также Сбер представил свои AI-разработки: помощников на базе искусственного интеллекта, которые анализируют большие объемы данных и экономят время руководителей.

«На Бизнес-Фесте мы помогаем узнать о новых и важных для развития финансовых, цифровых, маркетинговых и многих других инструментах, которые уже сейчас можно внедрить в действующий бизнес или продумать бизнес-план своего будущего дела. Продумать так, чтобы сразу начать быстро расти в свободной и прибыльной нише. Наша цель, чтобы этот «Бизнес-Фест» стал новой «точкой отсчета», движущей силой воплощения в жизнь самых успешных бизнес-проектов Кубани. Для Сбера поддержка бизнеса — это не просто слова. Это наша миссия. Мы стремимся создавать условия, в которых каждый предприниматель сможет реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие нашей страны. Сбер всегда был и остается вашим надежным партнером», — рассказала заместитель управляющего краснодарским отделением Сбербанка Ольга Окорокова.