AI-решения от Сбера и 2 тыс. участников. Как прошел «Бизнес-фест» в Краснодаре?

Краснодарский край

  © Фото Алексея Самсонова, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Алексея Самсонова, предоставлено пресс-службой Сбера

В Краснодаре состоялся «Бизнес-фест», где предприниматели региона познакомились с ИИ-агентами Сбера

В Краснодаре на «Бизнес-фесте» прошли образовательная конференция, деловой нетворкинг и персональные консультации. Предприниматели региона познакомились с ИИ-агентами Сбера и поделились секретами управления.

На мероприятии встретились представители малого и среднего бизнеса — от желающих запустить свой стартап до лидеров отрасли. «Бизнес-фест» собрал почти две тысячи участников. Приглашенными гостями мероприятия стали владельцы российских брендов одежды, сети студий красоты, эксперты маркетинга и бизнес-тренеры.

Также Сбер представил свои AI-разработки: помощников на базе искусственного интеллекта, которые анализируют большие объемы данных и экономят время руководителей. 

«На Бизнес-Фесте мы помогаем узнать о новых и важных для развития финансовых, цифровых, маркетинговых и многих других инструментах, которые уже сейчас можно внедрить в действующий бизнес или продумать бизнес-план своего будущего дела. Продумать так, чтобы сразу начать быстро расти в свободной и прибыльной нише. Наша цель, чтобы этот «Бизнес-Фест» стал новой «точкой отсчета», движущей силой воплощения в жизнь самых успешных бизнес-проектов Кубани. Для Сбера поддержка бизнеса — это не просто слова. Это наша миссия. Мы стремимся создавать условия, в которых каждый предприниматель сможет реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие нашей страны. Сбер всегда был и остается вашим надежным партнером», — рассказала заместитель управляющего краснодарским отделением Сбербанка Ольга Окорокова.

  © Фото Руслана Плахтеева, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Руслана Плахтеева, предоставлено пресс-службой Сбера
  • © Фото Руслана Плахтеева, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Руслана Плахтеева, предоставлено пресс-службой Сбера
  • © Фото Руслана Плахтеева, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Руслана Плахтеева, предоставлено пресс-службой Сбера
  • © Фото Руслана Плахтеева, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Руслана Плахтеева, предоставлено пресс-службой Сбера
  • © Фото Алексея Самсонова, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Алексея Самсонова, предоставлено пресс-службой Сбера
  • © Фото Алексея Самсонова, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Алексея Самсонова, предоставлено пресс-службой Сбера

На фестивале предпринимателей разных сфер деятельности получили консультаций от наставников и инвесторов. Участники обсудили развитие своих компаний — от привлечения финансирования до выхода на международные рынки.

Мероприятие уже прошло в 19 городах России.

Как писали Юга.ру, Сбер зафиксировал всплеск спроса на кредитные карты в регионах Северного Кавказа. Эксперты банка объяснили, как пользоваться ими без переплат.

