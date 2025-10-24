Атака беспилотников: в Ростовской области 1,5 тыс. жителей остались без света, а на Кубани пострадали дома

В Новошахтинске после атаки БПЛА 1,5 тыс. жителей остались без света, а в Абинском районе разрушены дачи

24 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион атаковали БПЛА. Пострадавших нет. Однако произошло несколько возгораний, которые быстро потушили.

В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью у части потребителей свет появился. Пока без электричества остаются около 1,5 тыс. человек. Им обещают вернуть ресурс днем.

В Ростовской области 21 октября обломки БПЛА повредили жилые дома и медцентр:

Также 24 октября в оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что обломки сбитых дронов упали на территории СНТ «Ягодка» в Абинске. Из-за этого повредились восемь дачных домов — в двух из них пробиты крыши, еще в шести повреждены стекла. Никто из людей не пострадал.

По данным Минобороны России, ночью над территорией Ростовской области сбили 34 БПЛА, над Крымом — 7, а над Краснодарским краем — 4.

Как писали Юга.ру, 22 октября беспилотники атаковали Дагестан. Осколки сбитого дрона упали на предприятие, школьников перевели на дистанционку.

