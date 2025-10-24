В Краснодаре пройдет выставка «короля русского натюрморта»

Краснодарский край

Распечатать

  • Картина «Ночной диалог», художник Павел Бабенко © Скриншот с сайта «Арт-мост»
    Картина «Ночной диалог», художник Павел Бабенко © Скриншот с сайта «Арт-мост»

В Краснодаре состоится персональная выставка одного из главных представителей южной школы живописи — художника Павла Бабенко

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 24 октября открытие персональной выставки художника Павла Бабенко «Бесконечность». 

Павел Бабенко — один из главных представителей южно-российской школы живописи, оказавший значительное влияние на формирование культурного ландшафта Краснодара. Сам себя художник называл «королем русского натюрморта».

Его работы вошли в фонды Министерства культуры РФ, музея имени Коваленко, а также хранятся в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге и в частных коллекциях.

На выставке гости смогут увидеть как масштабные полотна, созданные творцом, так и лиричные натюрморты. 

Золотые гривны, кинжалы, ритуальные предметы:

«Живописная поэтика Павла Бабенко — это стихия первозданного хаоса и грубой материи повседневности. Проводя зрителя через череду захватывающих, иногда пугающих живописных явлений, он приводит его к катарсису, моменту очищения и своеобразного духовного перерождения», — прокомментировали организаторы. 

Открытие состоится 24 октября в 18:00 в галерее Союза художников на улице Октябрьской, 51. Вход свободный. В дальнейшем выставка будет работать до 4 ноября. 

Как писали Юга.ру, в ноябре краснодарская арт-группа Recycle представит экспозицию на выставке возле египетских пирамид.

Афиша Выставки Город Искусство Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Атака беспилотников: в Ростовской области 1,5 тыс. жителей остались без света, а на Кубани пострадали дома
В Краснодаре пройдет выставка «короля русского натюрморта»
Философский спектакль, визуальный концерт и режиссерский мастер-класс. В Краснодаре пройдет «лесной» театральный проект
В Азовском море у берегов Краснодарского края впервые за 70 лет нашли краснокнижную рыбу
В Краснодарском крае приняли «закон о тишине». В какие часы нельзя шуметь и какие штрафы?
В Краснодаре изношено более 50% теплосетей — депутат городской Думы

Лента новостей

РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России. Мессенджеры не работают вторые сутки
22 октября, 14:24
РКН признал блокировки Telegram и WhatsApp* на юге России. Мессенджеры не работают вторые сутки
На Кубани в конце октября прогнозируют потепление
21 октября, 16:34
На Кубани в конце октября прогнозируют потепление
Воздух прогреется до 25 °C
Бастарды бензоколонок
22 октября, 17:00
Бастарды бензоколонок
Почему в России дорожает топливо и как это затронет всех

Реклама на сайте