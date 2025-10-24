В Краснодаре пройдет выставка «короля русского натюрморта»

В Краснодаре состоится персональная выставка одного из главных представителей южной школы живописи — художника Павла Бабенко

Краснодарский выставочный зал анонсировал на 24 октября открытие персональной выставки художника Павла Бабенко «Бесконечность».

Павел Бабенко — один из главных представителей южно-российской школы живописи, оказавший значительное влияние на формирование культурного ландшафта Краснодара. Сам себя художник называл «королем русского натюрморта».

Его работы вошли в фонды Министерства культуры РФ, музея имени Коваленко, а также хранятся в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге и в частных коллекциях.

На выставке гости смогут увидеть как масштабные полотна, созданные творцом, так и лиричные натюрморты.