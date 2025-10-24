В Краснодаре пройдет выставка «короля русского натюрморта»
В Краснодаре состоится персональная выставка одного из главных представителей южной школы живописи — художника Павла Бабенко
Краснодарский выставочный зал анонсировал на 24 октября открытие персональной выставки художника Павла Бабенко «Бесконечность».
Павел Бабенко — один из главных представителей южно-российской школы живописи, оказавший значительное влияние на формирование культурного ландшафта Краснодара. Сам себя художник называл «королем русского натюрморта».
Его работы вошли в фонды Министерства культуры РФ, музея имени Коваленко, а также хранятся в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге и в частных коллекциях.
На выставке гости смогут увидеть как масштабные полотна, созданные творцом, так и лиричные натюрморты.
Золотые гривны, кинжалы, ритуальные предметы:
«Живописная поэтика Павла Бабенко — это стихия первозданного хаоса и грубой материи повседневности. Проводя зрителя через череду захватывающих, иногда пугающих живописных явлений, он приводит его к катарсису, моменту очищения и своеобразного духовного перерождения», — прокомментировали организаторы.
Открытие состоится 24 октября в 18:00 в галерее Союза художников на улице Октябрьской, 51. Вход свободный. В дальнейшем выставка будет работать до 4 ноября.
Как писали Юга.ру, в ноябре краснодарская арт-группа Recycle представит экспозицию на выставке возле египетских пирамид.