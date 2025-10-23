Российские и китайские археологи обнаружили в Сочи круглогодичное поселение древних людей

Пещера Ацху в Сочи оказалась круглогодичным местом обитания древних людей. Найденные в ней артефакты относятся к эпохам палеолита, мезолита и бронзы

21 октября пресс-служба Субтропического научного центра РАН сообщила, что пещера Ацху в Сочи оказалась стоянкой древних людей. Об этом стало известно во время русско-китайской экспедиции, в которой также принимали участие Институт истории материальной культуры РАН и Цзилиньского университета (КНР).

Ученые заявили, что грот, в отличие от других пещерных стоянок на Кавказе, где люди обитали только во время охотничьих миграций, оказался круглогодичным.

В пещере археологи обнаружили большое количество артефактов эпохи палеолита и мезолита, а также эпохи бронзы — периода, к которому относятся дольмены. Среди находок — каменные орудия, костные остатки и образцы грунта.