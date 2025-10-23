Российские и китайские археологи обнаружили в Сочи круглогодичное поселение древних людей

Краснодарский край

  • © Скриншот фото со страницы Вконтакте «Субтропический научный центр РАН»
Пещера Ацху в Сочи оказалась круглогодичным местом обитания древних людей. Найденные в ней артефакты относятся к эпохам палеолита, мезолита и бронзы

21 октября пресс-служба Субтропического научного центра РАН сообщила, что пещера Ацху в Сочи оказалась стоянкой древних людей. Об этом стало известно во время русско-китайской экспедиции, в которой также принимали участие Институт истории материальной культуры РАН и Цзилиньского университета (КНР). 

Ученые заявили, что грот, в отличие от других пещерных стоянок на Кавказе, где люди обитали только во время охотничьих миграций, оказался круглогодичным. 

В пещере археологи обнаружили большое количество артефактов эпохи палеолита и мезолита, а также эпохи бронзы — периода, к которому относятся дольмены. Среди находок — каменные орудия, костные остатки и образцы грунта. 

  • © Скриншот фото со страницы Вконтакте «Субтропический научный центр РАН»
  • © Скриншот фото со страницы Вконтакте «Субтропический научный центр РАН»
  • © Скриншот фото со страницы Вконтакте «Субтропический научный центр РАН»
  • © Скриншот фото со страницы Вконтакте «Субтропический научный центр РАН»
В дальнейшем артефакты пройдут анализ в лабораториях. Ученые обработают коллекции, уточнят даты и интерпретируют полученные данные. 

«Данное открытие позволяет по-новому взглянуть на историю заселения региона, предполагая возможную культурную преемственность на протяжении тысячелетий», — добавили в пресс-службе. 

Сейчас полевые работы завершены — раскоп был законсервирован до следующего сезона. Для сохранения нетронутых культурных слоев, ученые заполнили пещеру мешками с грунтом — это позволит защитить грот от эрозии и других природных воздействий.

Как писали Юга.ру, в июне в горах Сочи на дольмене обнаружили барельеф с танцующими лезгинку фигурами.

Археология Историческая среда История Культурное наследие Наука пещеры Сочи

