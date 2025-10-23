В Краснодаре состоится лекция об итальянском сказочнике, коммунисте и авторе культового «Чиполлино»
В Литературном музее 25 октября пройдет лекция о писателе Джанни Родари, его популярности в СССР и сказке «Чиполлино»
Литературный музей Кубани анонсировал на 25 октября лекцию «Джанни Родари: итальянский сказочник в Советском Союзе».
На лекции расскажут об итальянском писателе Родари и его популярности в СССР, а также обсудят знаменитую сказочную повесть «Приключения Чиполлино».
Директор агентства Ruport выпустил роман «Всклянь»:
Джованни Франческо Родари (Джанни Родари) родился 23 октября 1920 года в ста километрах от итальянского Турина. Еще студентом он вступил в фашистскую организацию «Итальянская ликторская молодежь», а после ввода немецких войск в Италию в конце 1943 года, вступил в Сопротивление, а в 1944 году — в коммунистическую партию.
Родари был самым популярным итальянским писателем в СССР. Советский Союз был первой страной, в которой перевели «Приключения Чиполлино».
Родари несколько раз посещал СССР, а в 1963 году приезжал в Краснодар. Писатель встретился с детьми в краевой библиотеке им. Игнатовых.
Лекция пройдет 25 октября в 11:30 на улице Постовой, 39/1. Необходимо записаться по телефону: 8 (861) 268-58-78.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре преподаватель ВГИК расскажет о кинороманах второй половины ХХ века.