В Краснодаре состоится лекция об итальянском сказочнике, коммунисте и авторе культового «Чиполлино»

  • Джанни Родари в Краснодаре, 1963 год © Скриншот фото из телеграм-канала «Издательство редких книг»
В Литературном музее 25 октября пройдет лекция о писателе Джанни Родари, его популярности в СССР и сказке «Чиполлино»

Литературный музей Кубани анонсировал на 25 октября лекцию «Джанни Родари: итальянский сказочник в Советском Союзе». 

На лекции расскажут об итальянском писателе Родари и его популярности в СССР, а также обсудят знаменитую сказочную повесть «Приключения Чиполлино».

Директор агентства Ruport выпустил роман «Всклянь»:

Джованни Франческо Родари (Джанни Родари) родился 23 октября 1920 года в ста километрах от итальянского Турина. Еще студентом он вступил в фашистскую организацию «Итальянская ликторская молодежь», а после ввода немецких войск в Италию в конце 1943 года, вступил в Сопротивление, а в 1944 году — в коммунистическую партию.

Родари был самым популярным итальянским писателем в СССР. Советский Союз был первой страной, в которой перевели «Приключения Чиполлино». 

Родари несколько раз посещал СССР, а в 1963 году приезжал в Краснодар. Писатель встретился с детьми в краевой библиотеке им. Игнатовых.

Лекция пройдет 25 октября в 11:30 на улице Постовой, 39/1. Необходимо записаться по телефону: 8 (861) 268-58-78.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре преподаватель ВГИК расскажет о кинороманах второй половины ХХ века.

В Краснодаре состоится лекция об итальянском сказочнике, коммунисте и авторе культового «Чиполлино»
