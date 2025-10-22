Авито Авто запустил «Мультикарточку» — новый формат поиска автомобилей по моделям

Платформа Авито Авто представила новый инструмент по поиску автомобилей — «Мультикарточку». Теперь пользователи смогут увидеть характеристики, отзывы и ценовой диапазон конкретной модели в одном месте

Автолюбители стали активнее использовать онлайн-инструменты для поиска и подбора машины. По данным Авито Авто, в 2025 году 85% потенциальных покупателей начинают поиск машины онлайн, а 66% тех, кто уже совершил покупку, нашли автомобиль в интернете. При этом почти три четверти респондентов (71%) выбирают машину среди конкретных марок, а чуть больше половины (57%) точно знают желаемую модель. Каждый пятый (21%) ограничивается определенным поколением авто.

Чтобы упростить процесс изучения авторынка для пользователей, Авито Авто запустила новый формат поиска авто по моделям в виде карточек, где собраны все характеристики: состояние автомобиля (новый или с пробегом), тип и объем двигателя, коробка передач, привод, комплектация и цвет. При изменении параметров система автоматически обновляет диапазон цен, помогая сравнивать варианты.

После настройки параметров пользователь может перейти к подходящим объявлениям или выбрать опцию «Подобрать выгодный вариант» — менеджер Авито Авто поможет уточнить запрос и свяжет с продавцом.