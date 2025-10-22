Авито Авто запустил «Мультикарточку» — новый формат поиска автомобилей по моделям

Краснодарский край, Вся Россия

Платформа Авито Авто представила новый инструмент по поиску автомобилей — «Мультикарточку». Теперь пользователи смогут увидеть характеристики, отзывы и ценовой диапазон конкретной модели в одном месте

Автолюбители стали активнее использовать онлайн-инструменты для поиска и подбора машины. По данным Авито Авто, в 2025 году 85% потенциальных покупателей начинают поиск машины онлайн, а 66% тех, кто уже совершил покупку, нашли автомобиль в интернете. При этом почти три четверти респондентов (71%) выбирают машину среди конкретных марок, а чуть больше половины (57%) точно знают желаемую модель. Каждый пятый (21%) ограничивается определенным поколением авто. 

Чтобы упростить процесс изучения авторынка для пользователей, Авито Авто запустила новый формат поиска авто по моделям в виде карточек, где собраны все характеристики: состояние автомобиля (новый или с пробегом), тип и объем двигателя, коробка передач, привод, комплектация и цвет. При изменении параметров система автоматически обновляет диапазон цен, помогая сравнивать варианты.

После настройки параметров пользователь может перейти к подходящим объявлениям или выбрать опцию «Подобрать выгодный вариант» — менеджер Авито Авто поможет уточнить запрос и свяжет с продавцом.

«Мультикарточка» помогает пользователю на раннем этапе выбора понять, какие варианты доступны на рынке и в каком ценовом диапазоне. Раньше для этого нужно было изучить множество объявлений, а теперь все собрано в одном месте.

«Наша цель — сделать поиск и покупку автомобиля максимально удобными. Сегодня на Авито Авто размещено более миллиона предложений, и запуск «Мультикарточки» помогает покупателям быстрее найти именно ту машину, которая им нужна. Для продавцов это также плюс: их объявления становятся более заметными и релевантными для потенциальных клиентов», — рассказала директор по продукту «Авто» в Авито Елизавета Алексеенко.

Новый формат поиска доступен в Авито на мобильных устройствах для всех категорий автомобилей, включая новые и с пробегом.

Как писали Юга.ру, с сентября на Авито Авто можно продать автомобиль в трейд-ин.

