Аэропорт Геленджика приостанавливал работу. Задерживаются рейсы на прилет
В аэропорту Геленджика вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов
22 октября около 10:00 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале, что в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Он отметил, что это необходимо «для обеспечения безопасности полетов».
Информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани курорта.
В 12:15 телеграм-канал аэропорта Геленджика сообщил о снятии ограничений. Артем Кореняко отметил, что за этот период на запасные аэродромы ушли два самолета.
Согласно данным онлайн-табло, в аэрохабе задерживаются два рейса на прилет из Москвы.
Как писали Юга.ру, авиакомпании просят власти добавить ночные рейсы и открыть еще один аэропорт на юге.
