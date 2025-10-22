Аэропорт Геленджика приостанавливал работу. Задерживаются рейсы на прилет

Краснодарский край

В аэропорту Геленджика вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов

22 октября около 10:00 представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале, что в аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Он отметил, что это необходимо «для обеспечения безопасности полетов».

Информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

В 12:15 телеграм-канал аэропорта Геленджика сообщил о снятии ограничений. Артем Кореняко отметил, что за этот период на запасные аэродромы ушли два самолета.

Согласно данным онлайн-табло, в аэрохабе задерживаются два рейса на прилет из Москвы.

Как писали Юга.ру, авиакомпании просят власти добавить ночные рейсы и открыть еще один аэропорт на юге.

Вчера, 15:55
В новом сезоне к ЗОЖ-урокам присоединятся детсады и колледжи
Вчера, 16:34
Воздух прогреется до 25 °C
17 октября, 16:20
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций

