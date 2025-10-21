На Кубани в конце октября прогнозируют потепление. Воздух прогреется до 25 °C
В Краснодарском крае ожидается кратковременное потепление
21 октября кандидат географических наук, синоптик Юрий Ткаченко сообщил kuban.aif.ru, что в Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается кратковременное потепление, которое принесет южный циклон.
По словам эксперта, до 24 октября в регионе еще сохранится прохладная погода: ночью — 1-6 °C, днем — 12-17 °C. Однако уже с 25 октября ночные температуры поднимутся до 10-15 °C, а днем воздух прогреется до 25 °C.
В Краснодаре начался сезон туманов:
При этом Ткаченко отметил, что бархатный сезон на побережье Черного моря уже завершился. Вода остыла до 17–18 °C и больше не прогреется.
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в пятницу, 24 октября, в Краснодаре потеплеет до 18 °C, а в выходные — до 19 °C.
Во вторник, 28 октября, днем столбик термометра поднимется до 21 °C, также синоптики обещают небольшой дождь. Ночью будет 14-18 °C. В четверг, 30 октября, температура вновь опустится до 16 °C.
Ранее синоптики сообщали, что в Сочи и Сириусе до конца октября будет прохладно и дождливо.
Как писали Юга.ру, в середине октября циклон «Барбара» окончательно остудил Черное море.