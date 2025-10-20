Краснодарский край, Ростовская область и регионы Северного Кавказа оказались самыми малопьющими в РФ

По данным Минздрава, жители Кубани в год выпивают 6,15 литров чистого спирта, Ростовской области — 5,25. В Чечне пьют меньше всего — 0,13 литра на человека

Минздрав России опубликовал статистику за сентябрь 2025 года, в которой приводит данные, сколько алкоголя потребляют в регионах России на душу населения. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Так, самыми трезвыми оказались регионы Северного Кавказа. В Чечне один человек потребляет 0,13 литра чистого спирта в год, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра.

В Кабардино-Балкарии показатель составил 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра, в Северной Осетии — 4,66 литра, в Адыгее — 5,47 литров.