Краснодарский край, Ростовская область и регионы Северного Кавказа оказались самыми малопьющими в РФ

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По данным Минздрава, жители Кубани в год выпивают 6,15 литров чистого спирта, Ростовской области — 5,25. В Чечне пьют меньше всего — 0,13 литра на человека

Минздрав России опубликовал статистику за сентябрь 2025 года, в которой приводит данные, сколько алкоголя потребляют в регионах России на душу населения. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Так, самыми трезвыми оказались регионы Северного Кавказа. В Чечне один человек потребляет 0,13 литра чистого спирта в год, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра.

В Кабардино-Балкарии показатель составил 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра, в Северной Осетии — 4,66 литра, в Адыгее — 5,47 литров.

Читайте также:

Жители Краснодарского края выпивают в год 6,15 литров (около 22 бутылок водки или виски), Ростовской области — 5,25 литров (около 19 бутылок), Ставропольского края — 3,19 литра (около 11 бутылок). 

Самыми пьющими субъектами оказались Ненецкий автономный округ (19,6 литров), Еврейская автономная область (14,8 литров) и Чукотка (13,5 литров). Средний показатель по стране составил 7,8 литров. 

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в Краснодарский край и Ростовскую область планируют поставлять пиво из Северной Кореи.

Алкоголь Дагестан Краснодар Министерство здравоохранения РФ Рейтинги Ростовская область Ставрополье Статистика Чечня

Новости

«Кометная охота». Жители Краснодарского края смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Жители Новороссийска пожаловались на загрязнение реки Озерейки. Власти ответили, что вода людям кажется мутной из-за «психологических особенностей»
Краснодарский край, Ростовская область и регионы Северного Кавказа оказались самыми малопьющими в РФ
На востоке Ростовской области бензин АИ-92 за месяц подорожал до 78 рублей. Что говорят власти?
Ростовская область вошла в топ-15 технологически развитых регионов ЮФО. На каком месте Краснодарский край?
Жители Новороссийска вновь пожаловались на резкий запах из-за слива нечистот. Проблему пытаются решить семь лет

Лента новостей

Слово анархиста
17 октября, 16:20
Слово анархиста
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах
Сегодня, 08:27
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах
Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодаре пройдет «Электросбор»
18 октября, 16:10
В Краснодаре пройдет «Электросбор»
Узнали, куда и когда можно сдать старую технику

Реклама на сайте