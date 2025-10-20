Краснодарский край, Ростовская область и регионы Северного Кавказа оказались самыми малопьющими в РФ
По данным Минздрава, жители Кубани в год выпивают 6,15 литров чистого спирта, Ростовской области — 5,25. В Чечне пьют меньше всего — 0,13 литра на человека
Минздрав России опубликовал статистику за сентябрь 2025 года, в которой приводит данные, сколько алкоголя потребляют в регионах России на душу населения. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.
Так, самыми трезвыми оказались регионы Северного Кавказа. В Чечне один человек потребляет 0,13 литра чистого спирта в год, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра.
В Кабардино-Балкарии показатель составил 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра, в Северной Осетии — 4,66 литра, в Адыгее — 5,47 литров.
Жители Краснодарского края выпивают в год 6,15 литров (около 22 бутылок водки или виски), Ростовской области — 5,25 литров (около 19 бутылок), Ставропольского края — 3,19 литра (около 11 бутылок).
Самыми пьющими субъектами оказались Ненецкий автономный округ (19,6 литров), Еврейская автономная область (14,8 литров) и Чукотка (13,5 литров). Средний показатель по стране составил 7,8 литров.
Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в Краснодарский край и Ростовскую область планируют поставлять пиво из Северной Кореи.