«Кометная охота». Жители Краснодарского края смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века

Россияне смогут увидеть яркую комету Lemmon. В Абрау-Дюрсо объект уже наблюдали в телескоп и даже сделали фото

Научный сотрудник Института солнечно-земной физики РАН Сергей Язев сообщил ТАСС, что 21 октября жители России смогут наблюдать в небе комету C/2025 A6 (Lemmon). В последний раз она пролетала рядом с Землей около 1350 лет назад — примерно в VII веке. Объект был открыт 3 января 2025 года в американской обсерватории Маунт-Леммон. В октябре блеск кометы достигнет пятой звездной величины, а 21 числа она окажется на максимально близком расстоянии от Земли — 89 185 647 км. Ее блеск станет ярче — около 3,8 звездной величины.

Участники клуба любительской астрономии «Звездонавты» уже наблюдали комету в Абрау-Дюрсо, а Наталья Пилипенко опубликовала ее фото.

16 октября краснодарский астроклуб «Вега» объявил «кометную охоту». В сообществе отметили, что можно увидеть не только C/2025 A6 (Lemmon), но и другую комету — С/2025 R2 (SWAN). Лучше всего наблюдать объекты в бинокль или телескоп в вечернее время или на рассвете, если не будет тумана. «Главным ориентиром при поиске комет послужит ярчайшая звезда созвездия Волопас — Арктур. Комета С/2025 А6 (Lemmon) находится правее Арктура и сегодня она совсем рядом с ярчейшей звездой созвездия Гончии Псы. А комету С/2025 R2 (SWAN) надо искать левее в Змее. В ближайшие дни она будет перемещаться к созвездию Щит», — подчеркнули в астроклубе.