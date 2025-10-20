«Кометная охота». Жители Краснодарского края смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото из телеграм-канала «Звездонавты»
    © Фото из телеграм-канала «Звездонавты»

Россияне смогут увидеть яркую комету Lemmon. В Абрау-Дюрсо объект уже наблюдали в телескоп и даже сделали фото

Научный сотрудник Института солнечно-земной физики РАН Сергей Язев сообщил ТАСС, что 21 октября жители России смогут наблюдать в небе комету C/2025 A6 (Lemmon). 

В последний раз она пролетала рядом с Землей около 1350 лет назад — примерно в VII веке. Объект был открыт 3 января 2025 года в американской обсерватории Маунт-Леммон.

В октябре блеск кометы достигнет пятой звездной величины, а 21 числа она окажется на максимально близком расстоянии от Земли — 89 185 647 км. Ее блеск станет ярче — около 3,8 звездной величины. 

До 20 метеоров в час:

Участники клуба любительской астрономии «Звездонавты» уже наблюдали комету в Абрау-Дюрсо, а Наталья Пилипенко опубликовала ее фото.

16 октября краснодарский астроклуб «Вега» объявил «кометную охоту». В сообществе отметили, что можно увидеть не только C/2025 A6 (Lemmon), но и другую комету — С/2025 R2 (SWAN). Лучше всего наблюдать объекты в бинокль или телескоп в вечернее время или на рассвете, если не будет тумана. 

«Главным ориентиром при поиске комет послужит ярчайшая звезда созвездия Волопас — Арктур. Комета С/2025 А6 (Lemmon) находится правее Арктура и сегодня она совсем рядом с ярчейшей звездой созвездия Гончии Псы. А комету С/2025 R2 (SWAN) надо искать левее в Змее. В ближайшие дни она будет перемещаться к созвездию Щит», — подчеркнули в астроклубе.

Как писали Юга.ру, в июле обсерватория КубГУ поучаствовала в изучении межзвездной кометы.

Абрау-Дюрсо Город Космос Краснодар Наука

Новости

«Кометная охота». Жители Краснодарского края смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Жители Новороссийска пожаловались на загрязнение реки Озерейки. Власти ответили, что вода людям кажется мутной из-за «психологических особенностей»
Краснодарский край, Ростовская область и регионы Северного Кавказа оказались самыми малопьющими в РФ
На востоке Ростовской области бензин АИ-92 за месяц подорожал до 78 рублей. Что говорят власти?
Ростовская область вошла в топ-15 технологически развитых регионов ЮФО. На каком месте Краснодарский край?
Жители Новороссийска вновь пожаловались на резкий запах из-за слива нечистот. Проблему пытаются решить семь лет

Лента новостей

Слово анархиста
17 октября, 16:20
Слово анархиста
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах
Сегодня, 08:27
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах
Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодаре пройдет «Электросбор»
18 октября, 16:10
В Краснодаре пройдет «Электросбор»
Узнали, куда и когда можно сдать старую технику

Реклама на сайте