На Северном Кавказе объем выдачи ипотеки вырос на 16% за месяц

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край, Чечня

Аналитики зафиксировали рост объема ипотеки на Северном Кавказе

В октябре 2025 года аналитический центр Домклик сообщил, что за сентябрь объем выдачи жилищных кредитов на Северном Кавказе вырос на 16%. С января по сентябрь Сбер выдал местным жителям больше 20,5 млрд рублей. Рост ипотеки связан со смягчением кредитной политики Банка России.

Больше всего кредитов — 65% от общего объема — взяли на покупку жилья в новостройках. На первичном рынке с начала года выдали 13,4 млрд рублей. Лидерами по доле новостроек стали Кабардино-Балкария (81%), Северная Осетия-Алания (80%) и Дагестан (78%).

На вторичном рынке наибольшие объемы показали Чечня (74%) и Карачаево-Черкесия (30%). На индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пришлось от 0,1% (Дагестан, Чечня) до 1,2% (Карачаево-Черкесия) выданных кредитов.

Эксперты Домклик поясняют, что спрос на недвижимость растет из-за снижения ключевой ставки Банка России и, как следствие, уменьшения процентов по рыночным ипотечным программам.

«На Северном Кавказе Дагестан является одним из лидеров по спросу на жилищные кредиты: к концу августа Сбер помог жителям получить более 1 тыс. кредитов на общую сумму 4,3 млрд рублей, а в сентябре показатель объема выдач вырос до 5 млрд рублей. Сегодня доля рынка сегмента вторичной недвижимости составляет 70%, при этом растет интерес к покупке жилья в новостройках. По итогам 9 месяцев доля новостроек в выдачах составила 78,1%, а вторичной недвижимости — 21,8%, остаток приходится на ИЖС. Хочу отметить спрос на использования эксроу-счетов: сейчас почти все сделки на первичном рынке в Дагестане проходят именно через этот механизм, гарантирующий прозрачность сделок и уверенность покупателей», — управляющий Дагестанским отделением Сбербанка Евгений Морозов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре вид на парк или водоем увеличивает стоимость квартиры на 11,7%.

