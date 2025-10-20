Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров

В октябре продукт банка Уралсиб вошел в рейтинг лучших кредитов для пенсионеров

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия продуктов, выбрав наиболее выгодные предложения от крупных российских банков по размерам кредитного портфеля на 1 сентября 2025 года.

При составлении исследования эксперты учли: процентные ставки и их диапазон;

срок кредитования;

максимальную сумму и полную стоимость кредита;

размер ежемесячных платежей;

наличие опций для снижения ставки, включая платную;

требования к страхованию и льготы для пенсионеров;

возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.