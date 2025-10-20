Кредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов для пенсионеров
Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieNf
В октябре продукт банка Уралсиб вошел в рейтинг лучших кредитов для пенсионеров
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили условия продуктов, выбрав наиболее выгодные предложения от крупных российских банков по размерам кредитного портфеля на 1 сентября 2025 года.
При составлении исследования эксперты учли:
- процентные ставки и их диапазон;
- срок кредитования;
- максимальную сумму и полную стоимость кредита;
- размер ежемесячных платежей;
- наличие опций для снижения ставки, включая платную;
- требования к страхованию и льготы для пенсионеров;
- возможность дистанционного оформления и погашения кредита.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 дебетовок с кешбэком за покупку одежды и обуви.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)
