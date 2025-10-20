Доля российских сельхозмашин на рынке новой техники достигла 57% — конференция «Дело Спецтехники»

На конференции «Дело Спецтехники» обсудили адаптацию рынка и рост российского производства. Одним из итогов стало лидерство отечественной техники в сегменте сельского хозяйства

16 октября 2025 года в Москве прошла ежегодная конференция «Дело Спецтехники» от Авито Спецтехники. Эксперты обсудили, как рынок адаптируется к новым экономическим условиям, и разобрали главные тренды цифровизации, которые помогают бизнесу работать эффективнее.

Конференция состоялась уже в четвертый раз и побила рекорд по посещаемости: на ней присутствовали более 1500 человек. Среди участников — крупнейшие игроки рынка спецтехники, коммерческого транспорта и аренды техники, а также представители госорганов.

На мероприятии обсудили, как обновлять парк техники с помощью разных инструментов: от инфраструктурных облигаций и лизинга до государственной поддержки и цифровых платформ. На отдельной сессии с участием бизнеса, Минпромторга России и Центрального Банка РФ поговорили о технологических вызовах и сотрудничестве в отрасли. Одним из партнеров выступил «ЛУКОЙЛ», который показал свои высокотехнологичные смазочные материалы и цифровые сервисы для промышленности.

Руководитель продукта Авито Спецтехника Максим Мажуга отметил, что бизнес постепенно привыкает к новым условиям, и цифровизация играет в этом ключевую роль: «Традиционно консервативный рынок активно осваивает новые инструменты. Так, по данным платформы, пользователи больше стали общаться в чатах: с мая по сентябрь 2025 года число взаимодействий в них выросло на 45%. А у тех компаний, которые автоматизировали рутинные операции, рост конверсии в целевое действие в этот период составил 24%».

Эксперты также отметили высокий спрос на технику с наработкой: на платформе ежемесячно фиксируется более 34 млн просмотров таких объявлений и свыше 750 тысяч звонков и сообщений. В ответ на этот запрос Авито Спецтехника развивает специальные сервисы для продажи техники с наработкой.

Площадка также поддерживает отечественных производителей. Около 2000 объявлений отмечены специальным бейджем «С господдержкой». Это помогает привлечь внимание к технике, которую можно приобрести по субсидированным программам Минпромторга России.

Замначальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Станислав Черторыжский прокомментировал:

«Доля отечественной техники выросла до 26%, что на 12 п.п. выше, чем годом ранее, а уровень локализации достиг 77% благодаря политике импортозамещения и развитию компонентной базы в рамках Постановления Правительства №719. Для поддержки спроса на отечественную технику запущены ключевые механизмы — субсидирование скидок до 30% и льготный лизинг. В текущих условиях особенно важно обеспечивать прозрачность рынка и расширять каналы доверия к российской продукции и для этого необходимо обеспечить диалог между производителями и потребителями. Сотрудничество с Авито помогает нам выстроить открытую коммуникацию и сформировать площадку для этого диалога».

Эксперты отметили, что отечественные производители добились успеха и в других сегментах. Например, в 2025 году доля российских сельскохозяйственных машин на рынке новой техники достигла 57%. Российские предприятия традиционно сильны в производстве энергонасыщенных тракторов, различных комбайнов и самоходных опрыскивателей. Продолжается разработка и освоение новых моделей самоходной техники: уже создали и запустили серийное производство российских асфальтоукладчиков, тяжелых колесных кранов грузоподъемностью 100 тонн, ведутся работы по созданию тяжелых гусеничных тракторов. При поддержке государства развивается и собственная компонентная база, включая гусеничные ходовые системы, гидравлические компоненты.

Директор направления «Спецтехника» в Авито Тимур Осипов добавил: «Мы видим, как традиционно консервативный рынок быстро меняется: уже сейчас более половины потенциальных покупателей спецтехники ищут ее через интернет, а каждая третья сделка проходит онлайн. Подобные масштабные мероприятия объединяют всех игроков рынка: от производителей и регулятора до дилеров и арендных компаний».

Свои партнерские зоны на мероприятии представили «ДСТ-УРАЛ», ГК «Современные транспортные технологии» и «КАМАЗ-мастер». Особый интерес гостей вызвал грузовик КАМАЗ-635050, который почти два десятилетия сопровождал команду «КАМАЗ-мастер» на международных ралли-рейдах. Также на конференции вместе с выставками CTT, Comvex и AGRAVIA вручили премию «Дело Спецтехники». Награды получили лучшие в номинациях «Дилер года», «Бренд года», «Арендная компания года» и «Прорыв года».