Французский сад эмоций на Кубани. В парке «Краснодар» установили новые скульптуры в виде голов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»

В «Парке Облаков» установили скульптуры в виде человеческих голов. Похожие есть в «Садах Этрета» во Франции

18 октября телеграм-канал «Парк Галицкого Краснодар» опубликовал видео с новым объектом в «Парке облаков». Это скульптуры в виде голов, которые изображают разные человеческие эмоции. 

Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки:

Скульптуры установлены возле входов в «Кроличью нору» — тоннель со светодиодными экранами, который открылся в августе 2025 года. Головы сделаны из каучука, их размер — 1,2 метра. В дальнейшем вокруг скульптур высадят зеленые кусты.

Напомним, о появлении нового арт-объекта в парке стало известно еще в октябре 2024 года. Скульптуры изготовило бюро IL Nature, которое занималось созданием проекта самого «Парка облаков». Эти же дизайнеры являются авторами «Садов Этрета» во Франции, где расположены похожие головы. Их создал испанский художник Самуэль Сальседо.

Как писали Юга.ру, в октябре в Японском саду Краснодара поселились новые жители — дикие утки.

Архитектура Город Достопримечательности Искусство Краснодар парк «Краснодар» Парки Современное искусство

Новости

Жители Новороссийска вновь пожаловались на резкий запах из-за слива нечистот. Проблему пытаются решить семь лет
Французский сад эмоций на Кубани. В парке «Краснодар» установили новые скульптуры в виде голов
В Краснодарском крае нашли села с самыми смешными названиями
В селе Туапсинского района в третий раз за месяц смыло временную переправу
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале рабочей недели
В Краснодаре более ста домов останутся без электричества 20 октября. Где отключат ресурс?

Лента новостей

Слово анархиста
17 октября, 16:20
Слово анархиста
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах
Сегодня, 08:27
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах
Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодаре пройдет «Электросбор»
18 октября, 16:10
В Краснодаре пройдет «Электросбор»
Узнали, куда и когда можно сдать старую технику

Реклама на сайте