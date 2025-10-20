Французский сад эмоций на Кубани. В парке «Краснодар» установили новые скульптуры в виде голов

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»

В «Парке Облаков» установили скульптуры в виде человеческих голов. Похожие есть в «Садах Этрета» во Франции

18 октября телеграм-канал «Парк Галицкого Краснодар» опубликовал видео с новым объектом в «Парке облаков». Это скульптуры в виде голов, которые изображают разные человеческие эмоции.

Красные стены, много воды и многоуровневые ступеньки: Как выглядит новая локация «Амфитеатр воды» в парке «Краснодар»

Скульптуры установлены возле входов в «Кроличью нору» — тоннель со светодиодными экранами, который открылся в августе 2025 года. Головы сделаны из каучука, их размер — 1,2 метра. В дальнейшем вокруг скульптур высадят зеленые кусты.

Напомним, о появлении нового арт-объекта в парке стало известно еще в октябре 2024 года. Скульптуры изготовило бюро IL Nature, которое занималось созданием проекта самого «Парка облаков». Эти же дизайнеры являются авторами «Садов Этрета» во Франции, где расположены похожие головы. Их создал испанский художник Самуэль Сальседо.