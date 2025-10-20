Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 дебетовок с кешбэком за покупку одежды и обуви
Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в подборку дебетовок с кешбэком за покупки в категориях «Одежда и обувь»
Рейтинг подготовили аналитики Банки.ру. Эксперты финансового маркетплейса рассмотрели предложения российских банков на 30 сентября 2025 года.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с бесплатным обслуживанием. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Узнать подробности о дебетовых картах, включая «Прибыль», можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)