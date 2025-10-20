Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 дебетовок с кешбэком за покупку одежды и обуви

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieNe
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Freepik, ru.freepik.com
    © Фото Freepik, ru.freepik.com

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в подборку дебетовок с кешбэком за покупки в категориях «Одежда и обувь»

Рейтинг подготовили аналитики Банки.ру. Эксперты финансового маркетплейса рассмотрели предложения российских банков на 30 сентября 2025 года.

Читайте также:

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с бесплатным обслуживанием. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. 

Узнать подробности о дебетовых картах, включая «Прибыль», можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил сервис мгновенных переводов физлицам для бизнеса.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Деньги карты одежда Рейтинги Торговля Уралсиб Финансы

Новости

Жители Новороссийска вновь пожаловались на резкий запах из-за слива нечистот. Проблему пытаются решить семь лет
Французский сад эмоций на Кубани. В парке «Краснодар» установили новые скульптуры в виде голов
В Краснодарском крае нашли села с самыми смешными названиями
В селе Туапсинского района в третий раз за месяц смыло временную переправу
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале рабочей недели
В Краснодаре более ста домов останутся без электричества 20 октября. Где отключат ресурс?

Лента новостей

Слово анархиста
17 октября, 16:20
Слово анархиста
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах
Сегодня, 08:27
Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах
Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодаре пройдет «Электросбор»
18 октября, 16:10
В Краснодаре пройдет «Электросбор»
Узнали, куда и когда можно сдать старую технику

Реклама на сайте