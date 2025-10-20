Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 дебетовок с кешбэком за покупку одежды и обуви

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в подборку дебетовок с кешбэком за покупки в категориях «Одежда и обувь»

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с бесплатным обслуживанием. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.