В селе Туапсинского района в третий раз за месяц смыло временную переправу

Утром 20 октября в соцсетях вновь появились кадры разрушенной ночью переправы в Молдовановке. Стихия снесла строение в третий раз за месяц. При этом жители опять оказались отрезаны от остальной части села.

Ситуацию прокомментировал краснодарский общественник, депутат городской Думы Александр Сафронов в своем телеграм-канале. Он был уверен, что временная переправа не выдержит еще один сильный дождь и заявил о необходимости строить в селе мост:



«Без нормального моста каждый дождь будет испытанием для жителей. Поэтому считаю, что нужно срочно приступать к восстановлению капитального моста через реку».



Напомним, что 14 октября в селе Ольгинка Туапсинского района дожди размыли другую переправу. Из-за разлива реки затопило двор одной из школ, а машины ушли под воду.



Жители Ольгинки, которые также оказались отрезанными от цивилизации, обвинили власти в бездействии. По словам сельчан, чиновники отказываются строить мост и запугивают их, что переведут микрорайон из населенного пункта в сельхозугодья.