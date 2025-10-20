В селе Туапсинского района в третий раз за месяц смыло временную переправу
В селе Молдавановка дожди снова размыли временную переправу через реку Шапсухо. Предыдущую восстановили шесть дней назад
Предыстория: 12 октября Туапсинский район накрыла непогода. В селе Молдовановка сильный дождь размыл переправу через реку Шапсухо. Ее быстро починили, но 14 октября стихия вновь смыла строение.
В тот же день для жителей Молдавановки временно организовали воздушно-веревочную переправу. Разрушенное строение восстановили.
Утром 20 октября в соцсетях вновь появились кадры разрушенной ночью переправы в Молдовановке. Стихия снесла строение в третий раз за месяц. При этом жители опять оказались отрезаны от остальной части села.
Ситуацию прокомментировал краснодарский общественник, депутат городской Думы Александр Сафронов в своем телеграм-канале. Он был уверен, что временная переправа не выдержит еще один сильный дождь и заявил о необходимости строить в селе мост:
«Без нормального моста каждый дождь будет испытанием для жителей. Поэтому считаю, что нужно срочно приступать к восстановлению капитального моста через реку».
Напомним, что 14 октября в селе Ольгинка Туапсинского района дожди размыли другую переправу. Из-за разлива реки затопило двор одной из школ, а машины ушли под воду.
Жители Ольгинки, которые также оказались отрезанными от цивилизации, обвинили власти в бездействии. По словам сельчан, чиновники отказываются строить мост и запугивают их, что переведут микрорайон из населенного пункта в сельхозугодья.
Как писали Юга.ру, на Кубани новый мост в селе Лермонтово в Туапсинском районе обойдется в 767 млн рублей. Предыдущий смыло в августе во время наводнения.