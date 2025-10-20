Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале рабочей недели

Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани на 20-22 октября

Краевой ЦГМС опубликовал прогноз погоды на 20-22 октября в Краснодаре и крае.

20 октября в Краснодаре днем будет облачно и без осадков, вечером ожидается дождь. Утром и ночью возможен туман. Температура воздуха днем 11-13 °С, ночью — 7-9 °С. 21 октября ожидается облачность без осадков. Днем 14 °С, ночью — 6 °С. 22 октября также без осадков, днем 15 °С, ночью похолодает до 8 °С.

В крае 20 октября прогнозируется дождь. Ночью и утром туман. Днем 9-14 °С, ночью — 4-9 °С. 21 октября ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Днем также 9-14 °С, ночью — 2-7 °С. 22 октября днем 11-16 °С, ночью также 2-7 °С. Порывы ветра в оба дня составят 4-12 м/с.