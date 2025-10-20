Туман, небольшой дождь и мокрый снег в горах. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале рабочей недели

Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани на 20-22 октября

Краевой ЦГМС опубликовал прогноз погоды на 20-22 октября в Краснодаре и крае. 

20 октября в Краснодаре днем будет облачно и без осадков, вечером ожидается дождь. Утром и ночью возможен туман. Температура воздуха днем 11-13 °С, ночью — 7-9 °С. 21 октября ожидается облачность без осадков. Днем 14 °С, ночью — 6 °С. 22 октября также без осадков, днем 15 °С, ночью похолодает до 8 °С. 

В крае 20 октября прогнозируется дождь. Ночью и утром туман. Днем 9-14 °С, ночью — 4-9 °С. 21 октября ожидается переменная облачность с небольшим дождем. Днем также 9-14 °С, ночью — 2-7 °С. 22 октября днем 11-16 °С, ночью также 2-7 °С. Порывы ветра в оба дня составят 4-12 м/с. 

В Краснодаре начался сезон туманов:

20 октября на Черноморском побережье температура воздуха днем составит 12-17 °С, ночью похолодает до 6°С. 21 октября днем также 12-17 °С, ночью — 5-10 °С. 22 октября днем 15-20 °С, ночью также 5-10 °С. Порывы ветра дойдут до 11 м/с. 

20 октября в горах температура воздуха днем 0-5 °С, ночью похолодает до -2 °С. 21 и 22 октября ожидается мокрый снег. 21 октября днем также 0-5 °С, 22 октября 2-7 °С. Ночью в эти дни будет до -4 °С. 

Как писали Юга.ру, 13 октября Кавказский заповедник досрочно закрыл два турмаршрута из-за снега и заморозков в горах.

