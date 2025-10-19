В Краснодаре более ста домов останутся без электричества 20 октября. Где отключат ресурс?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В разных районах Краснодара приостановят подачу электричества

Телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил, что в Краснодаре 20 октября будет приостановлена подача электричества.

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • Чайкиной Лизы, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
  • Аэродромная, 68, 84;
  • Орджоникидзе, 1/1, 13, 13/1;
  • Кубанонабережная, 146, 248;
  • Кирова, 9;
  • Рашпилевская, 46, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57/1, 59, 61;
  • Гоголя, 56/1, 58;
  • Красная, 43, 57, 122;
  • Гимназическая, 61;
  • Камвольная, 3, 3/1;
  • проезд Онежский, 3, 2/1, 3, 25;
  • Онежская, 33, 50;
  • Дежнева, 29, 29/1;
  • Молодежная, 9, 23/а;
  • Сормовская, 35/1;
  • Магистральная, 15;
  • Придорожная, 45;
  • Березовая, 9, 36;
  • Кирпильская, 15;
  • Лесопосадочная, 5;
  • Троицкая, 5, 34, 56, 65;
  • Средняя, 81/3, 82/а;
  • Цветная, 41;
  • Должанская, 9/1;
  • Екатеринодарская, 10;
  • Семеновская, 39, 43;
  • Крымская, 61, 63;
  • Славянская, 61, 63, 65, 65/1;
  • Симонова, 29/3;
  • Кожедуба, 25;
  • Рослого, 4, 6;
  • Баумана, 52;
  • Темрюкская, 48;
  • Панфилова, 2;
  • Красных партизан, 249;
  • 2-я Целиноградская, 22;
  • Каравайная, 31;
  • Депутатская, 5;
  • Спокойная, 1/6;
  • Апрельская, 5, 21, 23;
  • Каменная, 2/1;
  • Радио, 5;
  • 1-я линия Поймы реки Кубань, 90, 114, 134;
  • 2-я линия Поймы реки Кубань, 1;
  • Вишняковой, 5/2;
  • Адыгейская Набережная, 81;
  • Садовая, 168;
  • Дербентская, 75;
  • Буденного, 255;
  • Кутузова, 49;
  • Березанская, 27;
  • Красноармейская, 85;
  • Длинная, 122.

«Город погружен во тьму»:

С 13:00 до 17:00 без света останутся дома по улице Береговой, 2к1 и 2к2.

Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что в Краснодарском крае не будут строить АЭС из-за дефицита электроэнергии.

Город ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

В Краснодаре более ста домов останутся без электричества 20 октября. Где отключат ресурс?
Краснодарские ученые разрабатывают новую систему борьбы с раком груди
Не быть Сперцяну «Джентльменом года». Чем закончился конфликт между футболистами «Ахмата» и «Краснодара»
В Краснодарском крае обнаружили археологические находки эпохи бронзы
В Турции убили основателя телеграм-канала «Утро Дагестана». Он находился в розыске за призыв к массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы
В Краснодаре пройдет «Электросбор». Узнали, куда и когда можно сдать старую технику

Лента новостей

Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР
16 октября, 18:55
Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР
Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса
16 октября, 17:29
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса
Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря
90 тысяч от государства и протекающая крыша
15 октября, 16:45
90 тысяч от государства и протекающая крыша
Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА

Реклама на сайте