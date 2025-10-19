В Краснодаре более ста домов останутся без электричества 20 октября. Где отключат ресурс?

В разных районах Краснодара приостановят подачу электричества

Телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил, что в Краснодаре 20 октября будет приостановлена подача электричества. С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: Чайкиной Лизы, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;

Аэродромная, 68, 84;

Орджоникидзе, 1/1, 13, 13/1;

Кубанонабережная, 146, 248;

Кирова, 9;

Рашпилевская, 46, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57/1, 59, 61;

Гоголя, 56/1, 58;

Красная, 43, 57, 122;

Гимназическая, 61;

Камвольная, 3, 3/1;

проезд Онежский, 3, 2/1, 3, 25;

Онежская, 33, 50;

Дежнева, 29, 29/1;

Молодежная, 9, 23/а;

Сормовская, 35/1;

Магистральная, 15;

Придорожная, 45;

Березовая, 9, 36;

Кирпильская, 15;

Лесопосадочная, 5;

Троицкая, 5, 34, 56, 65;

Средняя, 81/3, 82/а;

Цветная, 41;

Должанская, 9/1;

Екатеринодарская, 10;

Семеновская, 39, 43;

Крымская, 61, 63;

Славянская, 61, 63, 65, 65/1;

Симонова, 29/3;

Кожедуба, 25;

Рослого, 4, 6;

Баумана, 52;

Темрюкская, 48;

Панфилова, 2;

Красных партизан, 249;

2-я Целиноградская, 22;

Каравайная, 31;

Депутатская, 5;

Спокойная, 1/6;

Апрельская, 5, 21, 23;

Каменная, 2/1;

Радио, 5;

1-я линия Поймы реки Кубань, 90, 114, 134;

2-я линия Поймы реки Кубань, 1;

Вишняковой, 5/2;

Адыгейская Набережная, 81;

Садовая, 168;

Дербентская, 75;

Буденного, 255;

Кутузова, 49;

Березанская, 27;

Красноармейская, 85;

Длинная, 122.

С 13:00 до 17:00 без света останутся дома по улице Береговой, 2к1 и 2к2.