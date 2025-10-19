В Краснодаре более ста домов останутся без электричества 20 октября. Где отключат ресурс?
В разных районах Краснодара приостановят подачу электричества
Телеграм-канал Единой дежурно-диспетчерской службы сообщил, что в Краснодаре 20 октября будет приостановлена подача электричества.
С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- Чайкиной Лизы, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
- Аэродромная, 68, 84;
- Орджоникидзе, 1/1, 13, 13/1;
- Кубанонабережная, 146, 248;
- Кирова, 9;
- Рашпилевская, 46, 50, 50/1, 52, 54, 55, 57/1, 59, 61;
- Гоголя, 56/1, 58;
- Красная, 43, 57, 122;
- Гимназическая, 61;
- Камвольная, 3, 3/1;
- проезд Онежский, 3, 2/1, 3, 25;
- Онежская, 33, 50;
- Дежнева, 29, 29/1;
- Молодежная, 9, 23/а;
- Сормовская, 35/1;
- Магистральная, 15;
- Придорожная, 45;
- Березовая, 9, 36;
- Кирпильская, 15;
- Лесопосадочная, 5;
- Троицкая, 5, 34, 56, 65;
- Средняя, 81/3, 82/а;
- Цветная, 41;
- Должанская, 9/1;
- Екатеринодарская, 10;
- Семеновская, 39, 43;
- Крымская, 61, 63;
- Славянская, 61, 63, 65, 65/1;
- Симонова, 29/3;
- Кожедуба, 25;
- Рослого, 4, 6;
- Баумана, 52;
- Темрюкская, 48;
- Панфилова, 2;
- Красных партизан, 249;
- 2-я Целиноградская, 22;
- Каравайная, 31;
- Депутатская, 5;
- Спокойная, 1/6;
- Апрельская, 5, 21, 23;
- Каменная, 2/1;
- Радио, 5;
- 1-я линия Поймы реки Кубань, 90, 114, 134;
- 2-я линия Поймы реки Кубань, 1;
- Вишняковой, 5/2;
- Адыгейская Набережная, 81;
- Садовая, 168;
- Дербентская, 75;
- Буденного, 255;
- Кутузова, 49;
- Березанская, 27;
- Красноармейская, 85;
- Длинная, 122.
«Город погружен во тьму»:
С 13:00 до 17:00 без света останутся дома по улице Береговой, 2к1 и 2к2.
