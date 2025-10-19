Не быть Сперцяну «Джентльменом года». Чем закончился конфликт между футболистами «Ахмата» и «Краснодара»
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам конфликта между Усманом Ндонгом и Эдуардом Сперцяном, произошедшем на матче 4 октября
Предыстория. 4 октября на матче «Краснодар» — «Ахмат» произошла драка между капитаном «Краснодара» Эдуарда Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом из-за обвинений в расистских высказываниях. Ндонга удалили с поля за агрессивное поведение, а игрок «быков» получил желтую карточку.
16 октября издание «Матч ТВ» сообщило, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию к Усману Ндонгу, отстранил его на два матча и установил испытательный срок до конца сезона. При этом капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна оштрафовали на 150 тыс. рублей.
Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга — об этом КДК рассказал сам капитан «быков». По словам Григорьянца, игрок «Краснодара» сказал оскорбительную фразу в сторону игрока «Ахмата», но она не была расистской.
«У нас есть новая статья, если оскорбительные слова не указаны в протоколе, то применяется санкция в виде штрафа. В отношении записи делегата матча по возможному применению оскорбления на почве расизма КДК дело прекратил», — добавил глава КДК.
Ранее комитет сообщал, что «Краснодару» и «Ахмату» удалось примириться.
«Десятого числа в КДК поступило письмо из РПЛ за подписью президента РПЛ Алаева, гендиректора «Краснодара» Хашига, Сперцяна, Ндонга и Айдамирова, в котором указано, что удалось достичь примирения между всеми участниками. Недопонимание возникло на фоне высокого эмоционального напряжения, переживаний по ходу матча и не имело под собой злого умысла. Футболисты признали ошибки, принесли извинения и пожали руки», — заявил Григорьянц.
Также комитет получил письмо от Усмана Ндонга, в котором он принес извинения за случившийся инцидент. Футболист отметил, что «впредь такая ситуация не повторится», «об этом нужно забыть» и пожелал успехов Сперцяну.
ФК «Краснодар» стал лучшей футбольной командой России:
19 октября ТАСС сообщил, что президент Российской премьер-лиги Александр Алаев назвал решение КДК и исход конфликта «правильным».
Отметим, что помимо штрафа в размере 150 тыс. рублей, Эдуарда Сперцяна также исключили из претендентов на звание «Джентельмен года». Об этом 17 октября сообщило издание «Комсомольская правда».
«Джентльмен года» — спортивная премия России, которая ежегодно вручается с 1994 года под газетой «Комсомольская правда». Ее дают лучшим футболистам страны, включая легионеров, играющих в клубах РПЛ, Первой и Второй лиг.
Чтобы претендовать на награду, футболист должен быть хорош не только на поле, но и за его пределами, проявляя лучшие человеческие качества и с уважением относиться к партнерам, соперникам, зрителям и журналистам.
«В сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста «Краснодара» в списке соискателей черного смокинга джентльмена», — прокомментировали в оргкомитете премии.
После исключения Сперцяна из списка претендентов, номинантами на премию остались Андрей Мостовой («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Гамид Агаларов («Динамо», Махачкала).
Отметим, что 18 октября «Краснодар» обыграл «Динамо-Махачкала» со счетом 2:0. Первый гол забил Эдуард Сперцян, второй — Виктор Са. Таким образом «быки» набрали 26 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ, которое делят с «Локомотивом».
Как писали Юга.ру, в июле ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном.