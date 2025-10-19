Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам конфликта между Усманом Ндонгом и Эдуардом Сперцяном, произошедшем на матче 4 октября

Предыстория. 4 октября на матче «Краснодар» — «Ахмат» произошла драка между капитаном «Краснодара» Эдуарда Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом из-за обвинений в расистских высказываниях. Ндонга удалили с поля за агрессивное поведение, а игрок «быков» получил желтую карточку.

16 октября издание «Матч ТВ» сообщило, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию к Усману Ндонгу, отстранил его на два матча и установил испытательный срок до конца сезона. При этом капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна оштрафовали на 150 тыс. рублей.

Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга — об этом КДК рассказал сам капитан «быков». По словам Григорьянца, игрок «Краснодара» сказал оскорбительную фразу в сторону игрока «Ахмата», но она не была расистской.

«У нас есть новая статья, если оскорбительные слова не указаны в протоколе, то применяется санкция в виде штрафа. В отношении записи делегата матча по возможному применению оскорбления на почве расизма КДК дело прекратил», — добавил глава КДК.

Ранее комитет сообщал, что «Краснодару» и «Ахмату» удалось примириться.

«Десятого числа в КДК поступило письмо из РПЛ за подписью президента РПЛ Алаева, гендиректора «Краснодара» Хашига, Сперцяна, Ндонга и Айдамирова, в котором указано, что удалось достичь примирения между всеми участниками. Недопонимание возникло на фоне высокого эмоционального напряжения, переживаний по ходу матча и не имело под собой злого умысла. Футболисты признали ошибки, принесли извинения и пожали руки», — заявил Григорьянц.

Также комитет получил письмо от Усмана Ндонга, в котором он принес извинения за случившийся инцидент. Футболист отметил, что «впредь такая ситуация не повторится», «об этом нужно забыть» и пожелал успехов Сперцяну.