В Краснодаре пройдет «Электросбор». Узнали, куда и когда можно сдать старую технику

В краснодарском экоцентре состоится экологическая акция «Электросбор». Можно сдать пылесосы, телевизоры, утюги и другое

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 25-26 октября акцию «Электросбор». Желающие смогут сдать любую электротехнику — как мелкогабаритную, так и крупногабаритную: пылесосы, телевизоры, утюги, чайники, принтеры, ноутбуки, провода, компьютерные мыши, наушники и прочее. Аккумуляторы, батарейки и лампочки принимать не будут.

Во время акции возле экоцентра будет стоять специальная машина. Технику будет необходимо погружать самостоятельно. В дальнейшем электроника отправится в компанию «Ферратек» для переработки. Акция пройдет 25 и 26 октября с 12:00 до 20:00 на улице Одесской, 48В.