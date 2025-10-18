В Краснодаре пройдет «Электросбор». Узнали, куда и когда можно сдать старую технику
В краснодарском экоцентре состоится экологическая акция «Электросбор». Можно сдать пылесосы, телевизоры, утюги и другое
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 25-26 октября акцию «Электросбор».
Желающие смогут сдать любую электротехнику — как мелкогабаритную, так и крупногабаритную: пылесосы, телевизоры, утюги, чайники, принтеры, ноутбуки, провода, компьютерные мыши, наушники и прочее. Аккумуляторы, батарейки и лампочки принимать не будут.
Во время акции возле экоцентра будет стоять специальная машина. Технику будет необходимо погружать самостоятельно.
В дальнейшем электроника отправится в компанию «Ферратек» для переработки.
Акция пройдет 25 и 26 октября с 12:00 до 20:00 на улице Одесской, 48В.
