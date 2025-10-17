Сильный ветер, смерчи над морем и ливни с грозами. Какой будет погода в Краснодаре и крае в выходные

Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани на 18-20 октября. МЧС объявило штормовое предупреждение

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 18-20 октября в Краснодаре и крае.

18 октября в Краснодаре будет облачно, без осадков. Ветер до 9 м/с. Температура воздуха днем — 15-17 °С, ночью похолодает до 1-3 °С. 19 октября также без осадков. Днем 16 °С, ночью — 4 °С. 20 октября ожидается дождь. Температура воздуха днем — 15 °С, ночью — 8 °С.

18 октября в крае ожидается облачность без осадков, ночью и утром возможен туман. Днем будет 15-20 °С, ночью похолодает до -1 °С.

19 и 20 октября в край придет непогода. В оба дня прогнозируется дождь, местами сильный. Возможен ливень с грозой. Порывы ветра усилятся до 20 м/с, ночью и утром ожидается туман.

19 октября днем будет 12-17 °С, 20 октября — 9-14 °С. Ночью температура воздуха составит 5-10 °С.

В связи с непогодой МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение на эти дни и порекомендовало жителям оставаться в укрытии и прислушиваться к СМС с предупреждениями о возможных ЧС.

18 октября на Черноморском побережье будет облачно, без осадков. Днем 15-20 °С, ночью — 5-10 °С.