Сильный ветер, смерчи над морем и ливни с грозами. Какой будет погода в Краснодаре и крае в выходные
Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани на 18-20 октября. МЧС объявило штормовое предупреждение
Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 18-20 октября в Краснодаре и крае.
18 октября в Краснодаре будет облачно, без осадков. Ветер до 9 м/с. Температура воздуха днем — 15-17 °С, ночью похолодает до 1-3 °С. 19 октября также без осадков. Днем 16 °С, ночью — 4 °С. 20 октября ожидается дождь. Температура воздуха днем — 15 °С, ночью — 8 °С.
18 октября в крае ожидается облачность без осадков, ночью и утром возможен туман. Днем будет 15-20 °С, ночью похолодает до -1 °С.
19 и 20 октября в край придет непогода. В оба дня прогнозируется дождь, местами сильный. Возможен ливень с грозой. Порывы ветра усилятся до 20 м/с, ночью и утром ожидается туман.
19 октября днем будет 12-17 °С, 20 октября — 9-14 °С. Ночью температура воздуха составит 5-10 °С.
В связи с непогодой МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение на эти дни и порекомендовало жителям оставаться в укрытии и прислушиваться к СМС с предупреждениями о возможных ЧС.
18 октября на Черноморском побережье будет облачно, без осадков. Днем 15-20 °С, ночью — 5-10 °С.
19 и 20 октября на Черноморском побережье ожидается непогода. По данным МЧС, возможен подъем уровня воды в реках. Также прогнозируется формирование смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.
19 октября днем будет 13-18 °С, 20 октября — 11-16 °С. Ночью в эти дни температура воздуха понизится до 8 °С.
18 октября в горах днем ожидается 5-10 °С, ночью похолодает до -2 °С. 19 и 20 октября температура воздуха днем составит 2-7 °С, ночью также до -2 °С.
Как писали Юга.ру, в 2025 году Черное море у побережья Краснодарского края остыло раньше, чем в 2024 году. Купаться смогут только «моржи».