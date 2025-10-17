В Крыму после ночной атаки БПЛА задерживаются поезда

Пассажирские поезда, проходящие через Крым, задерживаются из-за происшествия на станции Остряково

17 октября пресс-служба южной транспортной прокуратуры сообщила , что «в связи с происшествием» на станции Остряково в Крыму задерживаются пассажирские поезда. «Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — отметили в ведомстве.

В телеграм-канале компании «Гранд сервис экспресс» рассказали, что всего с опозданием следуют пять поездов, идущих на Крымский полуостров:

№ 007 Санкт-Петербург — Севастополь, задержка 4,5 часа;

№ 092 Москва — Севастополь, задержка 2,5 часа;

№ 316 Адлер — Симферополь, задержка 2 часа;

№ 195 Москва — Симферополь, задержка 1 час;

№ 162 Пермь — Симферополь, задержка 1,5 часа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дроны повредили несколько электроподстанций республики. Сейчас на объектах ведут восстановительные работы.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк предупреждал о возможных перебоях и отключениях электричества:

«В связи с повреждениями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения».