Как начать онлайн-бизнес за 15 минут: главное со всероссийской конференции для продавцов

Запустить собственный бизнес на Авито можно буквально за 15 минут. Такой тезис прозвучал на всероссийской бизнес-конференции «По делу», которая в этом году прошла в Екатеринбурге

На мероприятии эксперты и представители платформы Авито рассказали, как предпринимателям привлекать клиентов и повышать продажи. Вот ключевые идеи, которые будут полезны бизнесу из Краснодарского края.

Почему покупатели выбирают онлайн-платформы

Конференцию открыл управляющий партнер по развитию бизнеса Авито Иван Гуз, озвучив ключевые цифры площадки. Он отметил, что ежемесячная аудитория Авито — 72 млн человек, при этом 70% покупателей — это жители регионов. При этом Авито остается лидером по числу поисковых запросов в таких категориях, как товары для авто, животных, спорта, а также в электронике и мебели.

«Поскольку исторически мы были площадкой для частных продавцов, у нас простой и понятный продукт. Любой профессиональный предприниматель буквально за 15 минут может запустить свой бизнес на Авито. Второе важное отличие в том, что мы даем продавцу прямой контакт с аудиторией. Люди часто приходят покупать не просто на Авито, а к конкретному продавцу, и большинство сделок на нашей площадке проходит после личного контакта через сообщения или звонки. И, в-третьих, мы даем огромную гибкость. Каждый может решить сам, как ему продавать свои товары: самовывозом или с доставкой (партнерами Авито, своими службами доставки или своими курьерами), с оплатой за клики или за сделки. И, конечно, мы даем возможность продавать максимально широкий ассортимент товаров», — рассказал Иван Гуз.

На что опереться малому бизнесу

Алексей Ли, коммерческий директор АвитоТоваров, подчеркнул, что платформа остается крупнейшим сервисов для решения задач МСП в России.

По данным за июнь 2025 года, на площадке зарегистрировано 1,2 млн МСП — это около 19% от общего числа малых и средних предприятий в России. Активно развивается предпринимательство в регионах: среди самых быстрорастущих — Чечня, Чукотский АО, Алтай, Магаданская область и Камчатский край.

Около 13% предпринимателей предлагают на платформе только услуги, еще 34% совмещают товары и услуги.

Как завоевать доверие покупателей

Директор бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» Павел Комаров рассказал, что главный капитал продавца — его репутация. Важно следить за рейтингом, реагировать на отзывы и публиковать реальные фотографии товаров.

Нужно не только «причесывать» профиль, но и выстраивать коммуникацию с клиентами: отвечать на вопросы, давать консультации и создавать позитивный опыт взаимодействия.

Директор бизнес-направления «Товары для дома» Сергей Павлин поднял тему развития безопасности платформы. Он отметил, что инвестиции Авито в это направление за 5 лет составили 15 млрд рублей. Это помогло в 100 раз снизить число жалоб на небезопасное поведение ежегодно сохраняет пользователям около 2 млрд рублей.

Что поможет в работе

Для предпринимателей на площадке появляются новые сервисы. Среди недавних нововведений — доставка крупногабаритных товаров и каталог поставщиков, который помогает быстрее найти партнеров.

Как подготовиться к распродажам

Черная пятница остается мощным драйвером продаж. В этот день выручка продавцов может вырасти более чем на 100%.

60% новогодних подарков, которые россияне приобретают онлайн, закупаются уже в Черную пятницу. Клиенты заранее изучают и сравнивают цены на разных площадках, отметила руководитель бизнес-направлений распродаж и промо Авито Елена Низовцева.

Как писали Юга.ру, создатели заведений «Кубана Тоскана» и «Виннотерия» выступят на первом Евразийском ресторанном форуме в Краснодаре.

