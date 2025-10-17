Арендодатель из Анапы получил выплату за испорченную мебель по бесплатной страховке на Авито
Авито Недвижимость подарила более 100 000 страховок тем, кто сдавал квартиру на платформе на долгий срок. В их числе — владелец квартиры из Анапы
Авито Недвижимость начала бесплатно страховать квартиры и имущество арендодателей от случайных повреждений. Это первая подобная практика на российском рынке долгосрочной аренды.
В августе и сентябре 2025 года владельцы более 100 000 квартир, которые сдавали жилье через платформу, получили такую страховку. Партнером проекта выступила «АльфаСтрахование».
Исследование «Авито Недвижимости» показало, что почти половина арендодателей опасается испорченного имущества, а каждый третий уже сталкивался с этой проблемой. Из-за такого риска многие вообще отказываются сдавать жилье.
Чтобы собственники могли зарабатывать на своей недвижимости, платформа подарила бесплатную страховку на полгода тем, кто размещал объявление в разделе долгосрочной аренды на «Авито Недвижимости». Страховка распространялась на внутреннюю отделку (пол, стены, потолок) и движимое имущество (мебель, техника) квартир.
Краснодарский край стал лидером по числу бронирований домов с бассейнами:
Максимальная сумма возмещения — 120 тыс. рублей. Деньги покрывают неумышленные повреждения внутренней отделки квартиры и имущества. Например, если жилец случайно разбил вазу или задел велосипедом стекло двери на балкон, ребенок разрисовал обои, а собака погрызла дверной косяк.
Так, владелец квартиры в Анапе получил возмещение в 38 тыс. рублей за поврежденные шкаф, гарнитур и диван в комнате, а также сантехнику. Страховка полностью покрыла ущерб. А собственнику квартиры в Люберцах по результатам независимой экспертизы выплатили 79 тыс. рублей. Этого хватило для ремонта холодильника, дивана и межкомнатных дверей.
«На протяжении августа и сентября мы пилотировали проект вместе с «АльфаСтрахование». За это время оформили более 100 тысяч бесплатных страховых полисов на сданные на «Авито Недвижимости» объекты, а компенсацию за страховые случаи по ним уже получили пять собственников жилья. Средний срок выплаты составил пять-семь дней. Важным моментом пилота стало то, что мы максимально упростили путь получения страховых полисов собственниками. Для этого им нужно было только корректно заполнить объявление, указав достоверную информацию о себе и объекте, подтвердить личность, а также договориться об аренде в мессенджере платформы.
Страховку, инструкцию и памятку по условиям собственники автоматически получали в течение трех дней: никаких дополнительных действий вроде показа квартиры страховому агенту или заполнения заявлений от них не требовалось», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
По данным «Авито Недвижимости» за первую половину октября 2025 года, количество объявлений о долгосрочной аренде в России за год выросло на 31%. Рост заметили в 40 из 42 городов.
Самый значительный прирост предложения произошел в трех городах:
- Липецк — в 2,2 раза (+120%) ,
- Краснодар — на 86%,
- Тула — на 78%.
От 9 до 300 тыс. рублей:
При этом самая доступная аренда среди крупных городов в октябре 2025 года была в Брянске (20 тыс. руб. в месяц), Кирове (22 тыс. руб.) и Ульяновске (23 тыс. руб.).
Динамика рынка долгосрочной аренды жилья по городам России, данные «Авито Недвижимости» за 1-ю половину октября 2025 года
|
Город
|
Динамика предложения за год
|
Стоимость в месяц, рублей
|
Россия
|
31%
|
35 000
|
Астрахань
|
22%
|
30 000
|
Барнаул
|
19%
|
35 000
|
Брянск
|
12%
|
20 000
|
Владивосток
|
8%
|
28 000
|
Владимир
|
0%
|
30 000
|
Волгоград
|
36%
|
30 000
|
Воронеж
|
45%
|
25 000
|
Екатеринбург
|
54%
|
35 000
|
Иваново
|
54%
|
25 000
|
Ижевск
|
71%
|
26 000
|
Иркутск
|
25%
|
39 000
|
Казань
|
32%
|
39 999
|
Калининград
|
53%
|
36 000
|
Калуга
|
-2%
|
27 000
|
Кемерово
|
40%
|
28 000
|
Киров
|
24%
|
22 000
|
Краснодар
|
86%
|
25 500
|
Красноярск
|
40%
|
35 000
|
Липецк
|
120%
|
25 000
|
Москва
|
18%
|
80 000
|
Нижний Новгород
|
32%
|
40 000
|
Новосибирск
|
47%
|
33 000
|
Омск
|
33%
|
28 000
|
Пермь
|
58%
|
32 000
|
Ростов-на-Дону
|
54%
|
31 500
|
Рязань
|
54%
|
30 000
|
Самара
|
36%
|
34 000
|
Санкт-Петербург
|
13%
|
47 000
|
Саратов
|
10%
|
25 000
|
Смоленск
|
59%
|
25 000
|
Сочи
|
29%
|
40 000
|
Ставрополь
|
77%
|
26 000
|
Тверь
|
11%
|
30 000
|
Томск
|
39%
|
31 500
|
Тула
|
78%
|
35 000
|
Тюмень
|
35%
|
28 000
|
Улан-Удэ
|
33%
|
35 000
|
Ульяновск
|
51%
|
23 000
|
Уфа
|
58%
|
28 000
|
Хабаровск
|
50%
|
50 000
|
Челябинск
|
60%
|
26 000
|
Ярославль
|
16%
|
26 000
Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место в РФ по объемам строительства жилья. Регион опередил Московскую область.