Арендодатель из Анапы получил выплату за испорченную мебель по бесплатной страховке на Авито

Краснодарский край

  • © Фото bearfotos, ru.freepik.com
Авито Недвижимость подарила более 100 000 страховок тем, кто сдавал квартиру на платформе на долгий срок. В их числе — владелец квартиры из Анапы

Авито Недвижимость начала бесплатно страховать квартиры и имущество арендодателей от случайных повреждений. Это первая подобная практика на российском рынке долгосрочной аренды.

В августе и сентябре 2025 года владельцы более 100 000 квартир, которые сдавали жилье через платформу, получили такую страховку. Партнером проекта выступила «АльфаСтрахование».

Исследование «Авито Недвижимости» показало, что почти половина арендодателей опасается испорченного имущества, а каждый третий уже сталкивался с этой проблемой. Из-за такого риска многие вообще отказываются сдавать жилье.

Чтобы собственники могли зарабатывать на своей недвижимости, платформа подарила бесплатную страховку на полгода тем, кто размещал объявление в разделе долгосрочной аренды на «Авито Недвижимости». Страховка распространялась на внутреннюю отделку (пол, стены, потолок) и движимое имущество (мебель, техника) квартир.

Максимальная сумма возмещения — 120 тыс. рублей. Деньги покрывают неумышленные повреждения внутренней отделки квартиры и имущества. Например, если жилец случайно разбил вазу или задел велосипедом стекло двери на балкон, ребенок разрисовал обои, а собака погрызла дверной косяк.

Так, владелец квартиры в Анапе получил возмещение в 38 тыс. рублей за поврежденные шкаф, гарнитур и диван в комнате, а также сантехнику. Страховка полностью покрыла ущерб. А собственнику квартиры в Люберцах по результатам независимой экспертизы выплатили 79 тыс. рублей. Этого хватило для ремонта холодильника, дивана и межкомнатных дверей.

«На протяжении августа и сентября мы пилотировали проект вместе с «АльфаСтрахование». За это время оформили более 100 тысяч бесплатных страховых полисов на сданные на «Авито Недвижимости» объекты, а компенсацию за страховые случаи по ним уже получили пять собственников жилья. Средний срок выплаты составил пять-семь дней. Важным моментом пилота стало то, что мы максимально упростили путь получения страховых полисов собственниками. Для этого им нужно было только корректно заполнить объявление, указав достоверную информацию о себе и объекте, подтвердить личность, а также договориться об аренде в мессенджере платформы.

Страховку, инструкцию и памятку по условиям собственники автоматически получали в течение трех дней: никаких дополнительных действий вроде показа квартиры страховому агенту или заполнения заявлений от них не требовалось», рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По данным «Авито Недвижимости» за первую половину октября 2025 года, количество объявлений о долгосрочной аренде в России за год выросло на 31%. Рост заметили в 40 из 42 городов.

Самый значительный прирост предложения произошел в трех городах:

  • Липецк — в 2,2 раза (+120%) ,
  • Краснодар — на 86%,
  • Тула — на 78%.

При этом самая доступная аренда среди крупных городов в октябре 2025 года была в Брянске (20 тыс. руб. в месяц), Кирове (22 тыс. руб.) и Ульяновске (23 тыс. руб.).

Динамика рынка долгосрочной аренды жилья по городам России, данные «Авито Недвижимости» за 1-ю половину октября 2025 года

Город

Динамика предложения за год

Стоимость в месяц, рублей

Россия

31%

35 000

Астрахань

22%

30 000

Барнаул

19%

35 000

Брянск

12%

20 000

Владивосток

8%

28 000

Владимир

0%

30 000

Волгоград

36%

30 000

Воронеж

45%

25 000

Екатеринбург

54%

35 000

Иваново

54%

25 000

Ижевск

71%

26 000

Иркутск

25%

39 000

Казань

32%

39 999

Калининград

53%

36 000

Калуга

-2%

27 000

Кемерово

40%

28 000

Киров

24%

22 000

Краснодар

86%

25 500

Красноярск

40%

35 000

Липецк

120%

25 000

Москва

18%

80 000

Нижний Новгород

32%

40 000

Новосибирск

47%

33 000

Омск

33%

28 000

Пермь

58%

32 000

Ростов-на-Дону

54%

31 500

Рязань

54%

30 000

Самара

36%

34 000

Санкт-Петербург

13%

47 000

Саратов

10%

25 000

Смоленск

59%

25 000

Сочи

29%

40 000

Ставрополь

77%

26 000

Тверь

11%

30 000

Томск

39%

31 500

Тула

78%

35 000

Тюмень

35%

28 000

Улан-Удэ

33%

35 000

Ульяновск

51%

23 000

Уфа

58%

28 000

Хабаровск

50%

50 000

Челябинск

60%

26 000

Ярославль

16%

26 000

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место в РФ по объемам строительства жилья. Регион опередил Московскую область.

Авито Анапа Аренда Жилье Недвижимость Страхование

