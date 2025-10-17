В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются рейсы после ночной атаки БПЛА

Краснодарский край

  • Аэропорт «Пашковский» © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Аэропорт «Пашковский» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В двух аэропортах Краснодарского края задерживаются внутренние и международные рейсы

В ночь на 17 октября Росавиация сообщила, что в 11 российских аэропортах ввели ограничения на прием и запуск воздушных судов, в том числе, в воздушных гаванях Краснодара и Сочи.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, в городе ПВО отражали ракетную и беспилотную атаки.

СМИ сообщили, что аэропорт Ростова-на-Дону откроется 26 октября:

Около 6:18 в Росавиации рассказали, что аэрохабы Краснодарского края заработали в штатном режиме. 

Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что во время ограничений экипаж одного рейса ушел на запасной аэродром. По готовности борт прибудет на курорт.

Согласно данным онлайн-табло, на вылет перенесли самолеты в Ижевск, Тбилиси, Челябинск, Москву, Киров, Иваново, Батуми, Казань, Ереван, Екатеринбург, Самару, Магнитогорск.

На прилет опаздывают рейсы из Ижевска, Ярославля, Антальи, Бахрейна, Москвы, Казани, Тбилиси, Батуми, Самары, Еревана, Кирова.

В аэропорту Краснодара на вылет задерживаются самолеты в Екатеринбург, Москву, Ереван, Казань, а на прилет — из Казани.

Как писали Юга.ру, авиакомпании просят власти добавить ночные рейсы и открыть еще один аэропорт на юге.

В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются рейсы после ночной атаки БПЛА
Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР
Вчера, 18:55
Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР
Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса
Вчера, 17:29
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса
Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря
90 тысяч от государства и протекающая крыша
15 октября, 16:45
90 тысяч от государства и протекающая крыша
Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА

