В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются рейсы после ночной атаки БПЛА

В ночь на 17 октября Росавиация сообщила, что в 11 российских аэропортах ввели ограничения на прием и запуск воздушных судов, в том числе, в воздушных гаванях Краснодара и Сочи . По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, в городе ПВО отражали ракетную и беспилотную атаки.

Около 6:18 в Росавиации рассказали, что аэрохабы Краснодарского края заработали в штатном режиме.



Пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что во время ограничений экипаж одного рейса ушел на запасной аэродром. По готовности борт прибудет на курорт.



Согласно данным онлайн-табло, на вылет перенесли самолеты в Ижевск, Тбилиси, Челябинск, Москву, Киров, Иваново, Батуми, Казань, Ереван, Екатеринбург, Самару, Магнитогорск.



На прилет опаздывают рейсы из Ижевска, Ярославля, Антальи, Бахрейна, Москвы, Казани, Тбилиси, Батуми, Самары, Еревана, Кирова.

В аэропорту Краснодара на вылет задерживаются самолеты в Екатеринбург, Москву, Ереван, Казань, а на прилет — из Казани.