Губернатор Ростовской области запретил вырубать деревья без его подписи после уничтоженной в Новочеркасске сосновой аллеи
В Новочеркасске подрядчики вырубили 30 здоровых сосен. Деревья в регионе теперь будет спасать губернатор
16 октября в соцсетях опубликовали кадры срубленных деревьев на Платовском проспекте в центре Новочеркасска. По словам местных жителей, их уничтожили подрядчики под видом благоустройства.
Горожане рассказали, что аллею краснокнижных сосен высадили в память о расстреле рабочих НЭВЗа в 1962 году.
В Краснодаре до конца 2025 года для реконструкции дорог вырубят более 7 тыс. деревьев:
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал на происшествие в своем телеграм-канале и назвал вырубку здоровых сосен «варварством». Он поручил заместителю Артему Хохлову провести расследование и узнать, кто принял это решение:
«Как эти деревья могли мешать? Они не мешали класть плитку. Оснований для спила мы не увидели, кроме строительных целей. Это не благоустройство, это варварство. И такое освоение федеральных средств нам не нужно».
Глава региона пообещал общественности представить измененный проект благоустройства, а на месте вырубленных сосен высадить крупномеры.
Также Слюсарь заявил, что теперь в Ростовской области деревья от 1,8 м будут спиливать только после письменного разрешения губернатора.
«Нельзя было трогать эти деревья! Общественный резонанс абсолютно справедлив. Чтобы такого в дальнейшем не повторилось, нужны жесткий контроль и личная ответственность. Они теперь будут», — написал он.
Напомним, что этой весной в Краснодаре вырубили молодые деревья на бульваре Ушакова и при реконструкции сквера имени Чепеги на ЮМР. Также продолжается массовая вырубка насаждений на Всесвятском кладбище. Помимо этого, летом на улице Авиагородок собирались срубить 80-летние вязы.
Как писали Юга.ру, антимонопольная служба заявила о картельном сговоре при озеленении Краснодара.