Губернатор Ростовской области запретил вырубать деревья без его подписи после уничтоженной в Новочеркасске сосновой аллеи

Ростовская область

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря https://t.me/Yuri_Slusar/3552
    © Скриншот из телеграм-канала губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря https://t.me/Yuri_Slusar/3552

В Новочеркасске подрядчики вырубили 30 здоровых сосен. Деревья в регионе теперь будет спасать губернатор

16 октября в соцсетях опубликовали кадры срубленных деревьев на Платовском проспекте в центре Новочеркасска. По словам местных жителей, их уничтожили подрядчики под видом благоустройства.

Горожане рассказали, что аллею краснокнижных сосен высадили в память о расстреле рабочих НЭВЗа в 1962 году.

В Краснодаре до конца 2025 года для реконструкции дорог вырубят более 7 тыс. деревьев:

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал на происшествие в своем телеграм-канале и назвал вырубку здоровых сосен «варварством». Он поручил заместителю Артему Хохлову провести расследование и узнать, кто принял это решение:

«Как эти деревья могли мешать? Они не мешали класть плитку. Оснований для спила мы не увидели, кроме строительных целей. Это не благоустройство, это варварство. И такое освоение федеральных средств нам не нужно».

Глава региона пообещал общественности представить измененный проект благоустройства, а на месте вырубленных сосен высадить крупномеры.

Также Слюсарь заявил, что теперь в Ростовской области деревья от 1,8 м будут спиливать только после письменного разрешения губернатора. 

«Нельзя было трогать эти деревья! Общественный резонанс абсолютно справедлив. Чтобы такого в дальнейшем не повторилось, нужны жесткий контроль и личная ответственность. Они теперь будут», — написал он.

Напомним, что этой весной в Краснодаре вырубили молодые деревья на бульваре Ушакова и при реконструкции сквера имени Чепеги на ЮМР. Также продолжается массовая вырубка насаждений на Всесвятском кладбище. Помимо этого, летом на улице Авиагородок собирались срубить 80-летние вязы.

Как писали Юга.ру, антимонопольная служба заявила о картельном сговоре при озеленении Краснодара.

Город Растениеводство Ростовская область Экология

Новости

В Краснодарском крае сильно подорожает хамса. Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря
В Краснодаре за неделю снова подорожал бензин. Для сдерживания роста цен некоторые заправки стали его разбавлять
Жители Краснодарского края находят новую работу в среднем за 4 месяца
Губернатор Ростовской области запретил вырубать деревья без его подписи после уничтоженной в Новочеркасске сосновой аллеи
«Чистый воздух — не роскошь, а базовое право человека». МЧС не поддержало запрет на сжигание рисовой соломы в Краснодарском крае
Фитнес-рейвы, кинопоказы и купание в море. В Новороссийске и Геленджике откроются зимние пляжи

Лента новостей

90 тысяч от государства и протекающая крыша
Вчера, 16:45
90 тысяч от государства и протекающая крыша
Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА
Под Покровом Богородицы
Вчера, 11:30 Реклама
Под Покровом Богородицы
ГК ИНСИТИ и Русское географическое общество заложили камень нового парка в Краснодаре
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон
Вчера, 11:05
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон
Где дали тепло?

Реклама на сайте