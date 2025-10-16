Губернатор Ростовской области запретил вырубать деревья без его подписи после уничтоженной в Новочеркасске сосновой аллеи

16 октября в соцсетях опубликовали кадры срубленных деревьев на Платовском проспекте в центре Новочеркасска. По словам местных жителей, их уничтожили подрядчики под видом благоустройства. Горожане рассказали, что аллею краснокнижных сосен высадили в память о расстреле рабочих НЭВЗа в 1962 году.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал на происшествие в своем телеграм-канале и назвал вырубку здоровых сосен «варварством». Он поручил заместителю Артему Хохлову провести расследование и узнать, кто принял это решение:



«Как эти деревья могли мешать? Они не мешали класть плитку. Оснований для спила мы не увидели, кроме строительных целей. Это не благоустройство, это варварство. И такое освоение федеральных средств нам не нужно».

Глава региона пообещал общественности представить измененный проект благоустройства, а на месте вырубленных сосен высадить крупномеры.



Также Слюсарь заявил, что теперь в Ростовской области деревья от 1,8 м будут спиливать только после письменного разрешения губернатора.



«Нельзя было трогать эти деревья! Общественный резонанс абсолютно справедлив. Чтобы такого в дальнейшем не повторилось, нужны жесткий контроль и личная ответственность. Они теперь будут», — написал он.