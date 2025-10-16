«Роза Хутор» и издательский дом Мещерякова выпустили книгу «Золото штабс-капитана Рындина»

Это уже шестое совместное издание, и впервые в этой серии вышла остросюжетная детективная повесть для взрослой аудитории

Горный курорт и издательский дом сотрудничают на протяжении нескольких лет, и все совместно опубликованные книги имеют разную жанровую направленность. Однако, их всегда объединяют сюжеты, так или иначе связанные с горами и горным Причерноморьем. В этом регионе ведет свою деятельность курорт «Роза Хутор», который в декабре текущего года отметит свой пятнадцатилетний юбилей.

Новое издание «Золото штабс-капитана Рындина» — это детективная повесть с элементами мистики, в которой переплелись исторические факты с местной мифологией и современными реалиями. Действие разворачивается в горном кластере Сочи в ноябрьский период межсезонья.