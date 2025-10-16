«Роза Хутор» и издательский дом Мещерякова выпустили книгу «Золото штабс-капитана Рындина»

Краснодарский край

Это уже шестое совместное издание, и впервые в этой серии вышла остросюжетная детективная повесть для взрослой аудитории

Горный курорт и издательский дом сотрудничают на протяжении нескольких лет, и все совместно опубликованные книги имеют разную жанровую направленность. Однако, их всегда объединяют сюжеты, так или иначе связанные с горами и горным Причерноморьем. В этом регионе ведет свою деятельность курорт «Роза Хутор», который в декабре текущего года отметит свой пятнадцатилетний юбилей.

Новое издание «Золото штабс-капитана Рындина» — это детективная повесть с элементами мистики, в которой переплелись исторические факты с местной мифологией и современными реалиями. Действие разворачивается в горном кластере Сочи в ноябрьский период межсезонья.

«Золото штабс-капитана Рындина» является дебютным произведением востоковеда, журналиста и дипломата Андрея Беляка. Курорт «Роза Хутор» вдохновил его на создание приключенческой повести.

«Книга не претендует на строгий реализм, ее можно отнести к новому жанру — «горно-детективной фантазии». В процессе подготовки я, тем не менее, погрузился в нюансы функционирования горного курорта, которые не видны туристам. И надо отдать должное, для обеспечения безопасного и комфортного отдыха здесь сотни людей ежедневно делают большую серьезную работу. В горах трудятся специалисты таких редких профессий как: лавинщики, метеорологи, ратракисты. Поэтому в определенной степени это произведение также посвящено «труженикам горы». Надеюсь, что повесть настолько захватит читателей, что им захочется посетить место ее действия», — поделился автор Андрей Беляк.

«Золото штабс-капитана Рындина»

Книга вышла тиражом тысяча экземпляров и рассчитана на аудиторию 16+. В ней также содержатся иллюстрации художника Николая Панина. 

 «В нашей совместной работе с «Роза Хутор» мы впервые обратились к такому жанру, как детективная повесть. Все-таки на курорт люди приезжают отдыхать, и обычно в это время предпочитают просто интересное занимательное чтение. Мы как раз предлагаем такое произведение, где есть все: лихие сюжетные повороты, любовь, дружба, мистика, борьба со стихией. При этом действие погружает читателя в атмосферу места», — рассказала гендиректор издательского дома Дарья Мещерякова.

Книга «Золото штабс-капитана Рындина» появится на курорте «Роза Хутор», в книжных магазинах Москвы, а также интернет-магазине издательского дома Мещерякова.

Как писали Юга.ру, курорт «Роза Хутор» подарил библиотекам Сочи книги по истории горного Причерноморья.

