Курорт Красная Поляна признали лучшим для летнего отдыха в горах по версии премии SKI BUSINESS AWARD

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
Курорт Красная Поляна стал победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт для летнего отдыха» по версии премии SKI BUSINESS AWARD

Церемония вручения наград состоялась в Москве на Форуме туристических территорий — 2025, собрав лидеров индустрии, представителей профессионального сообщества и популярных инфлюенсеров.

Премия SKI BUSINESS AWARD проводится с 2017 года и отмечает достижения в сфере горнолыжного и всесезонного туризма. В этом году конкурс установил рекорд — было подано 245 заявок, а всего вручено более 60 наград в категориях: горнолыжные комплексы, производители оборудования, отели, рестораны и персоналии.

Курорт Красная Поляна подтвердил статус всесезонного центра отдыха. Как показывает аналитика, летний турпоток приближается к зимним показателям.

Летом курорт предлагает гостям обзорные прогулки на канатных дорогах, пешие походы по горным экотропам разного уровня сложности, знакомство с природными достопримечательностями — долинами Цирк-1, Цирк-2 и Цирк-3, водопадами Медвежий и Поликаря, купелью на Тропе здоровья и вершиной Черная Пирамида. Также отдыхающие могут увидеть хребет Аибга.

В начале июня гости курорта становятся свидетелями цветения рододендронов, а в августе могут наблюдать звездопад Персеиды из оборудованного палаточного лагеря на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы «Курорта Красная Поляна»
Для семей с детьми курорт подготовил: скейт-парк, полеты на воздушном шаре и параплане, горные бани, спа-комплексы с программами ухода и открытые бассейны. Гости могут посетить высокогорный парк аттракционов Gorky Fly — комплекс на высоте 2200 метров с зиплайном (1027 м), горными качелями над пропастью и супертроллеем-маятником, пролетающим между вершинами.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта Красная Поляна
Помимо этого, летом действует трансфер до побережья Черного моря. В этом этом сезоне для гостей курорта открыли сразу два пляжа в Сириусе, где предусмотрены прогулки на яхтах.

Летний сезон на Курорте Красная Поляна также насыщен событиями и фестивалями. В числе крупных мероприятий — Bonus Summer Camp, семейный образовательный форум Леонида Агутина, YOGACAMP и спортивно-музыкальный фестиваль «Игра».

Как писали Юга.ру, шеф-кондитер Риксос Красная Поляна Сочи завоевала первое место на конкурсе WorldFood Moscow.

Горнолыжный спорт горы Красная Поляна Курорты и туризм отдых Сочи

