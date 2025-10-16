Курорт Красная Поляна признали лучшим для летнего отдыха в горах по версии премии SKI BUSINESS AWARD

Курорт Красная Поляна стал победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт для летнего отдыха» по версии премии SKI BUSINESS AWARD

Премия SKI BUSINESS AWARD проводится с 2017 года и отмечает достижения в сфере горнолыжного и всесезонного туризма. В этом году конкурс установил рекорд — было подано 245 заявок, а всего вручено более 60 наград в категориях: горнолыжные комплексы, производители оборудования, отели, рестораны и персоналии.

Церемония вручения наград состоялась в Москве на Форуме туристических территорий — 2025, собрав лидеров индустрии, представителей профессионального сообщества и популярных инфлюенсеров.

Курорт Красная Поляна подтвердил статус всесезонного центра отдыха. Как показывает аналитика, летний турпоток приближается к зимним показателям. Летом курорт предлагает гостям обзорные прогулки на канатных дорогах, пешие походы по горным экотропам разного уровня сложности, знакомство с природными достопримечательностями — долинами Цирк-1, Цирк-2 и Цирк-3, водопадами Медвежий и Поликаря, купелью на Тропе здоровья и вершиной Черная Пирамида. Также отдыхающие могут увидеть хребет Аибга. В начале июня гости курорта становятся свидетелями цветения рододендронов, а в августе могут наблюдать звездопад Персеиды из оборудованного палаточного лагеря на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Для семей с детьми курорт подготовил: скейт-парк, полеты на воздушном шаре и параплане, горные бани, спа-комплексы с программами ухода и открытые бассейны. Гости могут посетить высокогорный парк аттракционов Gorky Fly — комплекс на высоте 2200 метров с зиплайном (1027 м), горными качелями над пропастью и супертроллеем-маятником, пролетающим между вершинами.

Помимо этого, летом действует трансфер до побережья Черного моря. В этом этом сезоне для гостей курорта открыли сразу два пляжа в Сириусе, где предусмотрены прогулки на яхтах.

Летний сезон на Курорте Красная Поляна также насыщен событиями и фестивалями. В числе крупных мероприятий — Bonus Summer Camp, семейный образовательный форум Леонида Агутина, YOGACAMP и спортивно-музыкальный фестиваль «Игра».