В Краснодаре состоится иммерсивное чтение сказок Корнея Чуковского
В «Одном театре» пройдет чтение сказок для детей и взрослых «Кто говорит? Слон!» (6+)
Краснодарский «Один театр» анонсировал на 19 октября чтения сказок Корнея Чуковского «Кто говорит? Слон!». Дети и взрослые погрузятся в литературу через иммерсивность и игру.
Иммерсивность — эффект погружения в искусственно созданную среду. Например, в иммерсивном театре зритель может ходить вокруг актеров, рассматривать их с разных сторон, прикасаться, невольно становиться участником событий.
«В стенах «Одного театра» зазвонит телефон. Тот самый, который из нашего детства, вот только в трубке будут какие-то невнятные звуки слышны и что-то там про шоколад и галоши. Получится ли договориться спокойно и понять, что к чему, когда Мойдодыр вырывается на свободу, а на пятки наступает сам Тараканище?» — прокомментировали анонс организаторы.
Сотрудники театра подчеркнули, что благодаря чтению сказок у ребенка появится интерес к книгам, а родители смогут окунуться в детство.
Сказки прочитает актер «Одного театра» Карим Армадов.
Мероприятие состоится 19 октября в 14:00 в «Одном театре» на улице Коммунаров, 268В. Стоимость билета — 1000 рублей. Билет необходимо приобретать для каждого слушателя, независимо от возраста. Дети до 10 лет без сопровождения взрослых не допускаются.
