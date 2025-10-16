В Краснодаре состоится иммерсивное чтение сказок Корнея Чуковского

В «Одном театре» пройдет чтение сказок для детей и взрослых «Кто говорит? Слон!» (6+)

Краснодарский «Один театр» анонсировал на 19 октября чтения сказок Корнея Чуковского «Кто говорит? Слон!». Дети и взрослые погрузятся в литературу через иммерсивность и игру.

Иммерсивность — эффект погружения в искусственно созданную среду. Например, в иммерсивном театре зритель может ходить вокруг актеров, рассматривать их с разных сторон, прикасаться, невольно становиться участником событий.

«В стенах «Одного театра» зазвонит телефон. Тот самый, который из нашего детства, вот только в трубке будут какие-то невнятные звуки слышны и что-то там про шоколад и галоши. Получится ли договориться спокойно и понять, что к чему, когда Мойдодыр вырывается на свободу, а на пятки наступает сам Тараканище?» — прокомментировали анонс организаторы.

Сотрудники театра подчеркнули, что благодаря чтению сказок у ребенка появится интерес к книгам, а родители смогут окунуться в детство.