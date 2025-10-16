В Краснодаре состоится иммерсивное чтение сказок Корнея Чуковского

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В «Одном театре» пройдет чтение сказок для детей и взрослых «Кто говорит? Слон!» (6+)

Краснодарский «Один театр» анонсировал на 19 октября чтения сказок Корнея Чуковского «Кто говорит? Слон!». Дети и взрослые погрузятся в литературу через иммерсивность и игру. 

Иммерсивность — эффект погружения в искусственно созданную среду. Например, в иммерсивном театре зритель может ходить вокруг актеров, рассматривать их с разных сторон, прикасаться, невольно становиться участником событий.

«В стенах «Одного театра» зазвонит телефон. Тот самый, который из нашего детства, вот только в трубке будут какие-то невнятные звуки слышны и что-то там про шоколад и галоши. Получится ли договориться спокойно и понять, что к чему, когда Мойдодыр вырывается на свободу, а на пятки наступает сам Тараканище?» — прокомментировали анонс организаторы. 

Сотрудники театра подчеркнули, что благодаря чтению сказок у ребенка появится интерес к книгам, а родители смогут окунуться в детство. 

Фестиваль моноспектаклей пройдет в Краснодаре:

Сказки прочитает актер «Одного театра» Карим Армадов. 

Мероприятие состоится 19 октября в 14:00 в «Одном театре» на улице Коммунаров, 268В. Стоимость билета — 1000 рублей. Билет необходимо приобретать для каждого слушателя, независимо от возраста. Дети до 10 лет без сопровождения взрослых не допускаются. 

Как писали Юга.ру, 18 октября в Краснодаре пройдет выставка современного искусства и творчества.

Афиша Город Дети Книги Краснодар Литература отдых Развлечения События Театры

Новости

Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР. Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодаре состоится иммерсивное чтение сказок Корнея Чуковского
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса. Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря
В Краснодаре за неделю снова подорожал бензин. Для сдерживания роста цен некоторые заправки стали его разбавлять
Жители Краснодарского края находят новую работу в среднем за 4 месяца
Губернатор Ростовской области запретил вырубать деревья без его подписи после уничтоженной в Новочеркасске сосновой аллеи

Лента новостей

90 тысяч от государства и протекающая крыша
15 октября, 16:45
90 тысяч от государства и протекающая крыша
Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА
Под Покровом Богородицы
15 октября, 11:30 Реклама
Под Покровом Богородицы
ГК ИНСИТИ и Русское географическое общество заложили камень нового парка в Краснодаре
В Краснодаре за неделю снова подорожал бензин
Вчера, 17:11
В Краснодаре за неделю снова подорожал бензин
Для сдерживания роста цен некоторые заправки стали его разбавлять

Реклама на сайте